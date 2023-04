Mbappé lo echa de París y oposita a fichaje del año: Manchester United y Chelsea romperán el mercado

El PSG se ha metido de lleno en un largo proceso de reconstrucción. El proyecto liderado por Messi, Neymar y Mbappé ha demostrado ser un completo fracaso y Nasser Al-Khelaifi se ha dado cuenta que lo mejor será hacer borrón y cuenta nueva para formar un equipo en el que Kylian Mbappé sea la gran referencia y esté rodeado de grandes jugadores dispuestos a sacrificarse para ganar, algo que no sucedió nunca con el equipo actual, ya que ni en Champions defendían o presionaban.

Ante esta situación, como ya contamos en Don Balón, el PSG ha puesto en el mercado a Neymar, hartos de sus continuas lesiones, faltas de disciplina e incapacidad para rendir en Champions. Los primeros interesados han sido Chelsea y Newcastle, dos de los equipos más ricos de Inglaterra. Sin embargo, no serán los únicos, ya que según cuenta Foot Mercato, el Manchester United también se ha metido en la pujar para hacerse con el crack brasileño.

El encaje de Neymar en este Manchester United es bastante complicado, los mancunianos han gastado mucho dinero en reforzar las posiciones de extremo y en la mediapunta ya cuentan con una estrella como Bruno Fernandes. En este sentido, parece muy complicado ver al carioca vestir la elástica del United. Por otro lado, no hay ningún aficionado en Manchester que no sueñe con una dupla formada por Rashford y Neymar, entre los dos formarían una dupla completamente mágica e imparable, una pesadilla para cualquier defensa.

Por parte de Neymar, no parece estar por la labor de abandonar París, el brasileño ya se ha adaptado a la vida parisina y un cambio de aires a Manchester, Londres o Newcastle no parece ser una gran ilusión para el ex del Barça.

Así pues, mientras que tanto Nasser Al-Khelaïfi como Mbappé cruzan los dedos para que Neymar abandone de una vez por todas París, se van acumulando los pretendientes para hacerse con los servicios de la estrella carioca, que parece encaminado a ser el causante de un nuevo fichaje de récord, ya que todos los interesados cuentan con mucho dinero disponible para gastar en los fichajes que consideren oportunos.