Mbappé vuelve a contar para el PSG y ya se habla de renovación: nuevo giro de guion en el culebrón

Lo que hace unas horas parecía una situación irreconducible se ha convertido en algo con síntomas positivos, aunque con la relación entre el PSG y Mbappé nunca se sabe. Y es que el club de París acaba de anunciar que su gran estrella vuelve a ejercitarse con el resto de la plantilla como si los problemas que vienen teniendo entre ambos fuese algo del pasado y ya estuviese solucionado.

"Después de unas conversaciones muy constructivas y positivas entre el Paris Saint-Germain y Kylian Mbappé antes del partido PSG - Lorient, el jugador se ha reincorporado a los entrenamientos con la primera plantilla", ha explicado la entidad en un breve comunicado después de que se viese sonriente al futbolista ayer.

‘L’Equipe’ informa de que Nasser Al Khelaïfi, presidente del PSG, acudirá a la Ciudad Deportiva para mantener una conversación con Mbappé. El astro francés estaba apartado desde el 21 de junio cuando no realizó el viaje de pretemporada a Japón junto al resto de sus compañeros. Desde entonces han pasado más de tres semanas sin novedades importantes con respecto al futuro de un jugador llamado a marcar una época en el fútbol mundial y que siempre atrae todas las miradas por su capacidad para marcar las diferentes.

Posible renovación

El Real Madrid no ha querido hacer ningún movimiento en falso este verano que les dejase en una mala situación, como ya ocurrió hace un año, pero lo cierto es que estaba esperando que el problema acudiese a ellos para dar la solución más ventajosa. Esperar con el as en la manga para mostrarle en el momento correcto y ganar la partida. Algo que puede cambiar si la buena sintonía entre el PSG y Mbappé continúa. En ese caso, la opción de una renovación por el conjunto francés no sería del todo descartable, ya que parece que la llegada de Luis Enrique y de futbolistas como Dembele y Gonçalo Ramos es lo que buscaba desde un principio para poder optar a ganar la Champions Legue en París.