Mbappé y Florentino pillados por PSG y Europa: relación firme, ¿2024?

Tras la tormenta siempre llega la calma. La primera ya ha azotado a Kylian Mbappé pero sobre todo al Real Madrid desde el pasado verano; la segunda, no está en camino, se está produciendo. Aunque parezca mentira, la relación del jugador del Paris Saint-Germain y el club español no solo no se ha roto sino que permanece intacta, y esa relación es cordial, tanto como para pensar en un encuentro fructífero en el futuro, dentro de varios mercado de fichajes.

Pero no esperen comunicaciones al respecto ni pasos al frente de ninguna de las partes, no ahora, no después de lo que pasó durante la pasada época estival. El Madrid con el punta se ha llevado dos negativas -una, cuando era jugador del Mónaco; la otra, como decimos, el pasado mercado de fichajes veraniego- y no va a entrar nunca más en ese juego. Ahora bien, ¿significa que Mbappé nunca firmará por el club blanco? La respuesta es sencilla: nunca es demasiado tiempo.

Y quizá mucho antes de algo tan remoto pueda existir el despertar de tal asunto porque según The Athletic el internacional con les bleus y el mandamás blanco, Florentino Pérez, han recobrado fuertemente su relación, al menos lo han hecho manteniendo canales de comunicación abiertos, muy diferentes a los que usaron ambas partes en el pasado. Y esto se ha recobrado desde la disputa del Mundial de Qatar ¿El motivo? Son polos que se atraen y tal vez vuelvan a encontrarse pronto, digamos, ¿allá por 2024?

Evidentemente estos canales han de ser extremadamente discretos para no dañar al PSG y a la propia imagen del Madrid y sus aficionados tras el fiasco sucedido hace unos meses, pero existir, existen. Así, quizá esta intencionalidad pueda tener sus frutos dentro de temporada y media, cuando llegado junio de 2024 el jugador, y solo él, pueda decidir si amplía su vinculación con el PSG o decide irse. En tal caso, el Madrid ya solo tendría que negociar con el jugador, sin el PSG por medio.