Messi toma su decisión: Antonela, Beckham, Cristiano Ronaldo, Miami y una frustración del PSG

Si ustedes son aficionados culés y encima son nostálgicos, no se adelanten a los acontecimientos con el titular, porque el hecho de que Leo Messi y el Paris Saint-Germain vayan poco a poco separando sus caminos no tiene confluencia con la posibilidad de que regrese al FC Barcelona, al menos en un corto espacio de tiempo. Esta última opción, dicho sea de paso, es muy baja. Para Messi, también para el PSG, hay otras fuerzas motrices que lo empujan incluso lejos de Europa.

Vaya por delante que el primero que sabe que ha mermado en su respuesta física al más alto nivel del fútbol europeo es el mismo jugador argentino, que, además, ha recibido al respecto, como su amigo Neymar Júnior, fuertes críticas por los últimos tropiezos de su equipo, entre ellos la caída ante el Bayern de Múnich. Pero es que, unido a eso, tras ganar la Copa del Mundo, Messi ya no siente tanta ilusión por continuar.

De un lado, él no es tan decisivo, ni de lejos, a como lo fue hace no tantas temporadas, pero es que, además, tras tantos éxitos puede mirar con perspectiva otras salidas.

Estados Unidos, Antonela, un retiro…

Uno, que ya os hemos adelantado en Don Balón, viene de Arabia Saudí, al más puro estilo CR7, con el Al Hilal como tentador con un contrato estratosférico similar al del luso y una vida de lujo absoluto. Esta vía tiene contrapuntos. Es más, a su mujer, Antonela Roccuzzo le interesa más otra, que también le tienta, menos millonaria pero también jugosa en lo económico y más atractiva en lo contextual para su pareja: Miami.

Se apunta desde Francia que toma forma la propuesta que quiere hacerle David Beckham al crack sudamericano desde que la familia del 10 prefiere Miami a la aventura saudí y el jugador, en cierta forma, también escoge el destino de la Major League Soccer, que además de atractivo es competitivo.

Por último, hay que señalar que si el jugador y su entorno dudan de seguir en París, de si lanzarse a Florida, el PSG no es menos. Los franceses saben el costo de mantener a Messi y que este no sea decisivo, como está sucediendo, es enorme, de ahí que no solo le inviten a salir a él, sino también a Neymar Júnior.