Nasser Al-Khelaïfi le pone la cruz a Florentino Pérez: rabieta del PSG y la llamada de CR7 asusta

Cuando el PSG se cierra en banda, pocas cosas se pueden hacer para cambiar su opinión. Ya lo demostró Nasser Al-Khelaïfi con el Barça y el caso Neymar. Cuando se molesta a un equipo cuya capacidad financiera es infinita, hay poco o nada que ganar. En este sentido, Florentino Pérez ha caído en la desdicha de entrar en la lista negra de un Al-Khelaïfi que hará lo posible para hacer daño a un Real Madrid que tiene la batalla ganada en cuanto al deseo del jugador, pero perdida en las negociaciones con el PSG.

Arabia Saudí vuelve a tocar la puerta

Ante la desgana de los parisinos a la hora de sentarse a negociar cualquier tipo de acuerdo con el Real Madrid, la liga de Arabia Saudí ha entrado en acción. En este sentido, la información ofrecida por L’Équipe, es que en Oriente Medio ya visualizan un duelo entre Al-HIlal y Al Nassr donde CR7 y Mbappé se vean las caras. Y es que el Al-Hilal es el mismo equipo que tenía muy cerca el fichaje de Leo Messi y que se les escapó. Ahora, no tendría problema en poner el mismo dinero encima de la mesa por Kylian Mbappé.

Por su parte, Nasser Al-Khelaïfi estaría encantado con cerrar dicha operación. Vender a Mbappé a Arabia significaría deshacerse de muchos problemas y evitarse cualquier tipo de choque en forma de eliminatoria de Liga de Campeones que deje todavía más en evidencia la incompetencia de los parisinos.

Por su parte, Mbappé sigue con su posición de no moverse hasta 2024, cuando sea libre de firmar el contrato que desee con el club que le plazca. Algo que no está dispuesto a aceptar el PSG, que podría llegar a sentar al francés para toda la temporada.

Así pues, Nasser Al-Khelaïfi ya ha demostrado que no tiene miedo de ningunear al Real Madrid y tiene claro que cualquier oferta es susceptible de ser aceptada a no ser que venga de la capital española, de donde no quieren saber absolutamente nada. Por otro lado, en Arabia Saudí reina la ilusión con un fichaje que sí que podría suponer el antes y después definitivo, marcando el inicio de un nuevo destino potente en cuanto a competitividad.