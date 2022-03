Ni Real Madrid, ni PSG, ni United: Pochettino tiene nuevo destino

Mauricio Pochettino se encuentra ante la semana más determinante de su futuro al frente del banquillo del París Saint-Germain. El partido de vuelta ante el Real Madrid supone más que un examen final para el técnico argentino, la eliminación de los parisinos en el Santiago Bernabéu el próximo 9 de marzo supondría una piedra más en la balanza a favor de su destitución a final de temporada muy difícil de equilibrar incluso si consigue levantar el título de la Ligue 1. El duelo ante el conjunto blanco es clave para su futuro.

Es más, puede que incluso venciendo al Real Madrid el destino de Mauricio Pochettino esté lejos del Parque de los Príncipes la temporada que viene. Desde el club no están convencidos del todo con el rendimiento y la gestión del técnico argentino y su nombre no para de relacionarse con el banquillo de los equipos más grandes de Europa, uno de ellos precisamente el equipo de Florentino Pérez.

El ex del Tottenham continúa siendo vinculado con el banquillo blanco a pesar incluso de estar entrenando él a un equipo y de que Carlo Ancelotti no haya sido aún cuestionado por parte de la junta directiva del Real Madrid, pero no es el único equipo con el que se le ha relacionado.

Ralf Rangnick cuenta las horas como técnico del Manchester United, se conoce que cuando termine el presente curso pasará a formar parte de la directiva de los diablos rojos, pero no seguirá ejerciendo el cargo de entrenador del equipo y el nombre de Mauricio Pochettino suena con mucha fuerza para sustituirle el año que viene, pero según publica TalkSport no es el único club de la Premier League interesado en el argentino.

El Tottenham vuelve a presentarse como posibilidad de futuro del actual técnico del PSG. Antonio Conte no ha dejado claro que quiera seguir el año que viene dirigiendo a Harry Kane, Son y Lucas Moura, entre otros, y su puesto está empezando a ser vinculado con el entrenador que les llevó a la final de la Champions League en 2019. Su nombre no para de relacionarse con otros banquillos mientras él se prepara para la semana más importante para su futuro.