Nuevo escenario con Kylian Mbappé y el Real Madrid que seca la esperanza, hasta Al-Khelaïfi sonríe

No se olviden, pese a Bellingham y su faceta goleadora, pese a que Mbappé y el PSG ya se entiende y pasan por el trámite, pese a la lesión de Vinicius, el culebrón del francés sigue su curso y ahora toma una pequeña (o gran) variable que puede ser clave en el proceso de construcción de su fichaje por parte del Madrid o en su estancia en París, que ya no se ve como una salida descabellada. Y en todo ello, hasta Al-Khelaïfi sonríe.

¿Indiscutible para todos?

Pese a que Vinicius no solo fue clave en la Champions League de la campaña 21/22, sino que fue decisivo para el Real Madrid en la 22/23, llegando a semifinales (donde marcó un gol al Manchester City), consiguiendo tres títulos y siendo el jugador referente del Real Madrid, uno de los cuatro mejores equipos de Europa, la UEFA decidió recientemente dejar al brasileño fuera del top-10 de la temporada, en una gravísima falta para un club, el Madrid, que suele tener representación en estas listas. Y esto toca, dicen en Francia, el futuro de Mbappé.

De hecho, el francés dijo en su día en relación a los galardones individuales que “el Real Madrid sabe hacerlo muy bien. Casi todos los años consiguen convencerte que su jugador es el candidato número uno”. Por entonces el galardón áureo era indiscutiblemente merecido para Karim Benzema, pero, ¿no lo es igualmente que Vinicius, como mínimo, está entre los 10 mejores del mundo? Para la UEFA no y eso hace pensar, comentan ciertas fuentes, que el influjo de los blancos en el entorno europeo ya no es tan fuerte.

Duda resuelta

¿Podría este hecho, como se ha argumentado, entorpecer el posible fichaje de Mbappé? No lo creemos. El Madrid seguramente merecería que Vinicius estuviera entre los mejores, máxime cuando fue parte del 11 tipo de la pasada Champions League, pero su no inclusión no afecta al 7 del PSG y desde luego no afecta a su posible salida de París. Si Mbappé quiere irse, se irá, lo tiene en su mano, y podría ser Balón de Oro en Chamartín, como Ronaldo, Modric (que sí está en el top-10 de la UEFA) o Benzema lo fueron antes que él.