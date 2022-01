Pochettino vive un tormento por culpa de Sergio Ramos y Wijnaldum

El excepcional capítulo de fichajes que realizó el PSG durante el último mercado veraniego llenó de ilusión a los aficionados franceses y, sobre todo, a la directiva del club. Nombres como Achraf Hakimi, Leo Messi, Sergio Ramos o Georginio Wijnaldum invitan a pensar que un club que aglutina ese elenco de estrellas tenga dificultades para conseguir sus objetivos, pero así está ocurriendo en París… especialmente por los dos últimos jugadores mencionados.

Sergio Ramos y Wijnaldum llegaron a la capital gala tras varios meses de idas y venidas con sus respectivos clubs, pero en ningún momento han logrado cumplir con las expectativas depositadas en ellos. A decir verdad, Leo Messi, por su rendimiento en la Ligue 1, bien podría ser catalogado como otro chasco del club, pero el argentino está ofreciendo buenos números en la Champions League y eso le exime de ser una de las grandes preocupaciones que tiene Pochettino a día de hoy en el vestuario.

El central camero únicamente ha disputado tres encuentros con el PSG en los cinco meses que llevamos de campaña y eso es una señal inequívoca de que el Real Madrid acertó de pleno enseñándole la puerta de salida y no accediendo a sus exigentes condiciones económicas para renovar. Por el contrario, el conjunto francés ha salido muy perjudicado de todo esto y Pochettino ahora tiene que asumir la consecuencia de albergar en sus filas a un futbolista que está cayendo lesionado continuamente.

Por su parte, el caso de Wijnaldum es todavía más grave ya que Al-Khelaifi movió cielo y tierra para arrebatar su fichaje al FC Barcelona, pero el rendimiento el centrocampista neerlandés dista enormemente de ser el esperado. No obstante, ahí no se queda la cosa ya que, aparte de que el futbolista percibe uno de los salarios más altos de la plantilla, 10 millones netos, este no está abierto a salir del equipo a pesar de estar contando con menos minutos de los esperados tras su llegada a París.

Pochettino ya ha pedido al mandatario catarí la salida de Wijnaldum para poder lanzarse a por Lucas Paquetá antes de eche el cierre el mercado de fichajes invernal, pero la oferta más llamativa que ha recibido Al-Khelaifi por el crack, la del Newcastle, no ha contado el visto bueno del futbolista en el ámbito deportivo, tal y como ha apuntado Football Insider.