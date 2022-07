Primero Neymar y ahora Messi: Al-Khelaïfi decide su situación en París

Poco a poco parece que el futuro del tridente de cracks que tiene en ataque el París Saint Germain se va esclareciendo. Primero fue Mbappé el que renovó dándole calabazas al Real Madrid y a Florentino Pérez, que soñaba con su fichaje, después fue el nuevo entrenador Galtier el que salió en defensa de Neymar para decir públicamente que lo quería en el equipo, y ahora es Leo Messi el último en recibir noticias acerca de su situación en París, que hasta el momento tampoco estaba nada clara.

Según apuntan varias informaciones en Francia, el París Saint Germain finalmente no sólo quiere quedarse con el crack argentino esta temporada sino que además tratará de ampliar su contrato durante una temporada. Al-Khelaïfi quiere ahora a Leo hasta el año 2024 y ahí pueden entrar en juego varios factores que van desde el deportivo y el ansiado deseo de conseguir levantar la Champions League hasta motivos puramente económicos.

Es cierto que la primera temporada de Messi como jugador del PSG ha sido más bien discreta y decepcionante. El argentino no ha sido una pieza determinante y en momentos clave, como en la eliminatoria de octavos de final de la Champions League ante el Real Madrid, no resultó decisivo e incluso firmó malas actuaciones, y es por ello que se había puesto en duda su continuidad en el Parque de los Príncipes. Sin embargo ahora, con el cambio de entrenador y de director deportivo, el ex del Barça va a tener una nueva oportunidad de redimirse y de demostrar su valía. Seguirá siendo, por lo tanto uno de los tres referentes del ataque junto a Neymar y Mbappé.

Pero por otro lado pesa también el plano económico. Aquí el fichaje de Leo sí que le ha salido rentable al París Saint Germain, que ha visto multiplicada la inversión que ha recibido en patrocinios y se estimaba que este había sido el año más rentable al generar nada menos que 700 millones de euros. Por eso, ahora Nasser Al-Khelaïfi ha decidido darle una nueva oportunidad al delantero y no solo mantenerlo esta temporada sino tratar de retenerlo durante una campaña más.