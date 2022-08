Ramos recibe la mejor noticia en Paris: Luis Enrique se ve obligado

Sergio Ramos vuelve a tener una sonrisa de oreja a oreja en París. Después de su llegada el año pasado al PSG tras una salida traumática del Real Madrid, donde dejó media vida deportiva, el central español lo había pasado mal debido a las lesiones que le tuvieron apartado del equipo durante mucho tiempo. Fue señalado como una de las grandes decepciones de la temporada por las altas expectativas que se tenían sobre él y que no pudo cumplir, pero ahora parece que las tornas se han invertido y que, en el año menos pensado, puede triunfar en el París Saint Germain.

El defensor sevillano venía siendo una de las piezas importantes para Christophe Galtier durante los encuentros de pretemporada. La zaga de tres centrales por la que ha apostado el técnico galo le ha abierto una puerta y la supo aprovechar a la perfección, por lo que ahora no está dispuesto a bajarse del barco de la titularidad. Por eso, Ramos recibió ayer la mejor noticia posible porque en el primer partido de liga del París Saint Germain formó en el once inicial junto a Marquinhos y Kimpembe. Salvo sorpresa, estos son los tres centrales titulares del conjunto francés para este curso.

Sergio Ramos estuvo correcto y contribuyó a la victoria de su equipo dejando la portería a cero. Eso sí, fue sustituido en el minuto 67 por Nordi Mukiele para dar un poco de refresco a la zaga, pero después del año pasado y el calvario vivido no es algo que preocupe en exceso al andaluz, que vuelve a disfrutar sintiéndose un futbolista importante.

Es cierto, no obstante, que el París Saint Germain y Nasser Al-Khelaïfi siguen peinando el mercado en busca de más refuerzos para la zaga que aumenten la competitividad. Skriniar sigue siendo una opción deseada desde principios del verano pero lo cierto es que las conversaciones no avanzan y el tiempo sigue corriendo en contra del PSG, aunque lo hace a favor de los intereses de Sergio Ramos para no tener una mayor competencia. Por el momento, la temporada ha comenzado con muy bien pie para el ex jugador del Real Madrid y ya son muchos los que le piden a Luis Enrique que vuelva a llamarlo para la Selección española. Si este es su rendimiento, al menos deberá tenerlo en cuenta.