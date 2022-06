Sergio Ramos, pie y medio fuera del PSG: 60 kilos y Lautaro lo soltará

Nunca es suficiente para el París Saint Germain. Por mucho fondo de armario que tenga, por muchos fichajes galácticos que haya hecho hace apenas un año, siempre hay algo que los parisinos pueden mejorar y en lo que pueden gastarse el dinero ilimitado con el que cuentan y que tantas ampollas levanta en otros clubes. Y en este caso donde Nasser Al-Khelaïfi ha decidido que hay que gastar es en la defensa.

Pese a que el PSG cuenta con jugadores de primer nivel mundial de la talla de Marquinhos, Kimpembe o Sergio Ramos, los franceses consideran que todavía están un poco ‘cojos’ en la retaguardia y por eso se han lanzado de manera clara y contundente al fichaje de un nuevo central. Y el elegido es Milan Skriniar, el zaguero del Inter que lleva siendo una pieza importante en el conjunto italiano desde hace mucho tiempo.

El eslovaco llegó a San Siro en 2017 por un coste cercano a los 35 millones de euros pero ahora el Inter quiere sacar mucho más por una nueva transferencia. Un central siempre bien colocado, fuerte y expeditivo es lo que busca el PSG para darle contundencia a su defensa y ha visto en su figura a un aliado perfecto para evitar que la zaga parisina haga aguas como se ha podido observar en alguna ocasión en esta pasada temporada. Creen en París que el equipo tiene que ser más aguerrido y encajar menos goles y que Skriniar va a ayudar en ello.

Por eso el PSG está subiendo la puja. Tal y como informa el periodista especializado Nicolò Schira, Nasser Al-Khelaïfi va a subir su oferta para hacerse con los servicios del eslovaco hasta los 60 millones de euros. En un inicio los franceses ofrecieron 50 millones pero el Inter rechazó la oferta por considerarla demasiado baja, así que ahora van un poco más allá y suben la puja otros 10 kilos más.

Sergio Ramos, perjudicado

Esto supone una muy mala noticia para Sergio Ramos. El central español no ha tenido una temporada precisamente amable en su primera estancia en el París Saint Germain debido especialmente a las lesiones, pero que el PSG eche el resto por alguien que va a competir con él directamente supone que la confianza en el ex del Real Madrid no es elevada y todo hace pensar que contará de nuevo con pocos minutos.