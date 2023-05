Tras Bernardo Silva, Al-Khelaïfi dispara al corazón de Madrid para fichar a otro colega de Mbappé

El PSG está tejiendo un nuevo proyecto en el que Leo Messi no tendrá cabida y del que Neymar JR también podría no formar parte. En tal caso, todas y cada una de las decisiones que se vienen tomando en las oficinas del Parque de los Príncipes a cargo de Nasser Al-Khelaïfi van encaminadas a tratar de estrechar lazos con Kylian Mbappé para que la estrella se convenza de seguir en el club capitalino más allá de 2024, fecha en la que expira su contrato.

Para ello, Al-Khelaïfi sabe que mantener la sonrisa del delantero de 24 años será clave y esto solamente lo logrará si accede a reforzar la plantilla con operaciones que cuenten con el visto bueno de Mbappé, amén de que puedan resultar útiles en términos deportivos. De este modo Bernardo Silva fue a parar a la agenda de prioridades del presidente catarí hace varias semanas atrás y, acrecentando cada vez su interés en el portugués del Manchester City, el mandatario no ha demorado más la fijación de otro objetivo, esta vez con el Atlético de Madrid como víctima: Thomas Lemar.

El jugador francés de 27 años ya compartió vestuario tanto con Mbappé como con Bernardo Silva en las filas de un AS Mónaco que se convirtió en la gran revelación de la temporada 2016/2017 alcanzando las semifinales de la Champions League. Aunque el conjunto rojiblanco no pudo superar dicha eliminatoria a la Juventus, sus jugadores más preciados causaron furor en las ligas de mayor renombre en Europa y los mencionados Mbappé, Bernardo Silva y Lemar no tardaron en dar un giro radical a sus carreras deportivas llegando a París, Manchester y Madrid, respectivamente.

Centrando la atención en el todavía futbolista colchonero, Lemar ha vivido una montaña rusa de emociones durante su estancia bajo las órdenes de Diego Pablo Simeone. Su irregularidad ha provocado que en algunas temporadas el peso del jugador haya caído en picado, pero esta temporada está gozando de un rol muy importante en el equipo y Al-Khelaïfi quiere aprovechar esta dinámica con una doble intención: acercar posturas con Kylian Mbappé, quien está encantado con la posibilidad de volver a compartir vestuario con su excompañero, y reforzar un línea creativa que esta temporada ha generado un sinfín de críticas dado el cuestionado rendimiento de Carlos Soler, Vitinha, Fabián Ruiz o Renato Sanches.

Es cierto que Lemar tiene contrato en vigor con el Atlético de Madrid hasta 2027, pero una oferta que ronde los 40 millones podría resultar muy convincente para que Simeone dé luz verde a la operación.