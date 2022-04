Tras Di María, Al-Khelaifi enseña la puerta al fijo de Luis Enrique

Corren tiempos de muchas dudas en el seno del PSG ya que la situación de varios jugadores importantes en la plantilla es altamente dubitativa, teniendo su máximo exponente en Kylian Mbappé. Nasser Al-Khelaifi tiene como principal objetivo cerrar la renovación del delantero francés, pero también sabe que debe dar salida a otros tantos futbolistas para permitir la llegada de savia nueva para formar una plantilla de lo más competitiva y que evite debacles como la vivida en el Bernabéu el pasado 9 de marzo.

Si hace escasas semanas salió a la luz el deseo del presidente de desprenderse de Ángel Di María dado que el jugador finaliza contrato el próximo 30 de junio, un contrato que no renovará, ahora es Pablo Sarabia el que tiene las horas contadas en el club francés.

El futbolista español de 29 años salió cedió al Sporting de Portugal solamente unos días después de que el PSG hiciera oficial la llegada de Leo Messi al equipo. Si ya el protagonismo de Di María se ha visto afectado por La Pulga, Sarabia apenas hubiera tenido minutos esta temporada de haber permanecido en el Parque de los Príncipes. Su paso por el conjunto galo apenas ha dejado momentos reseñables y será uno de los hombres que saldrán del equipo el próximo verano, pero esta vez de forma definitiva y a pesar de está cuajando una temporada sensacional en el cuadro lisboeta: 15 goles y 8 asistencias entre todas las competeciones oficiales.

Cabe mencionar que, a pesar de haber generado dudas en las últimas campañas, es un fijo en el esquema de Luis Enrique y uno de los futbolistas más utilizados por el técnico asturiano en sus alienaciones ocpuando el extremo derecho.

A colación de esto, Sarabia sabe que con el Mundial de Qatar en el horizonte no puede permitirse el lujo de no jugar en los primeros meses de la próxima temporada y por eso no pondrá trabas al deseo de Al-Khelaifi, que podría rescatar por el atacante madrileño una cantidad cercana a 20 millones de euros: el Sevilla y la Lazio, por el momento, son los dos equipos dispuestos a hacerle hueco.