Álvaro Arbeloa está harto de su comportamiento en el Real Madrid: no aporta nada

El relevo en el banquillo del Real Madrid, con la llegada de Álvaro Arbeloa en sustitución de Xabi Alonso, ha supuesto un cambio de dinámica evidente dentro del vestuario. Mientras algunos jugadores han reaccionado de forma positiva, otros siguen sin dar el nivel esperado y su futuro empieza a estar seriamente cuestionado.

Un cambio de entrenador con efectos desiguales

Desde la llegada de Arbeloa, varios jugadores han mostrado una clara mejoría. Es el caso de Vinícius Júnior, que ha recuperado protagonismo y se ha sentido respaldado por el nuevo cuerpo técnico. El extremo brasileño encaja a la perfección en la idea de un fútbol más vertical, intenso y emocional, algo que el entrenador considera clave para competir en LaLiga y en la Champions League.

Sin embargo, no todos han respondido del mismo modo. El cambio de entrenador no ha servido para reactivar a una parte de la plantilla que ya venía arrastrando dudas en cuanto a rendimiento y actitud. En este contexto aparece un nombre propio que preocupa en Valdebebas: Dani Ceballos.

El centrocampista andaluz sigue sin contar con minutos y su situación deportiva continúa estancada. Ni el cambio de técnico ni la nueva exigencia interna han modificado su rol dentro del equipo. Su participación es mínima y su influencia, prácticamente inexistente, algo que empieza a generar incomodidad en el cuerpo técnico.

Arbeloa exige compromiso total

Según apuntan varios medios cercanos al club, la falta de minutos de Ceballos no responde únicamente a una cuestión táctica. En los entrenamientos, su rendimiento estaría lejos del nivel que se espera de un jugador del Real Madrid. La intensidad, la continuidad y la implicación no convencen a Arbeloa, que ha sido muy claro desde el primer día: solo jugarán los futbolistas que den el 100%.

El técnico considera que el centro del campo del Real Madrid necesita perfiles competitivos, con hambre y regularidad. En ese sentido, Ceballos no estaría cumpliendo con las expectativas. Su lenguaje corporal, su impacto en las sesiones y su capacidad para marcar diferencias han ido perdiendo peso, hasta el punto de que el entrenador entiende que “no aporta nada” al colectivo en este momento de la temporada.

La situación ha llegado a tal punto que el club ya no cierra la puerta a una posible salida. El mercado de fichajes aparece como una vía lógica para resolver un futuro que sigue en el aire. El Real Madrid estaría abierto a escuchar ofertas por el jugador si llega una propuesta que satisfaga a todas las partes.

Un futuro cada vez más lejos del Bernabéu

Dani Ceballos afronta ahora un escenario delicado. Con poca presencia en el once, sin continuidad y sin el respaldo del entrenador, su continuidad en el club blanco se complica. El mensaje de Arbeloa es firme y coherente con su idea de vestuario: compromiso, esfuerzo y rendimiento diario como requisitos innegociables.

En un equipo que aspira a pelear por todos los títulos y que exige excelencia constante, no hay espacio para la indiferencia. El caso Ceballos es un ejemplo más de cómo el cambio de entrenador ha redefinido jerarquías y ha puesto el foco en la actitud, más allá del talento. El Real Madrid mira al futuro con ambición. Y Arbeloa, sin rodeos, ya ha dejado claro que solo contará con los jugadores que estén dispuestos a darlo todo.