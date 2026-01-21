Vinícius Júnior habla por primera vez sobre su renovación con el Real Madrid

El futuro de Vinícius Júnior vuelve a escena en el Real Madrid. Tras meses de dudas sobre su renovación, el brasileño rompe el silencio y deja clara su voluntad de seguir, en un momento clave de su carrera y del proyecto blanco.

Una renovación en pausa y meses de incertidumbre

El nombre de Vinícius Júnior ha estado ligado a la palabra renovación durante buena parte de la temporada. En los despachos del Real Madrid se activó hace meses una primera oferta de ampliación de contrato, pero el acuerdo no llegó a cerrarse. Las condiciones propuestas no convencieron del todo al jugador ni a su entorno, y las negociaciones quedaron en punto muerto.

Ese contexto coincidió, además, con un tramo complicado para Vinícius sobre el césped. El brasileño atravesó un período de bajo rendimiento, con críticas, presión mediática y cierta pérdida de confianza. Aun así, dentro del club siempre se mantuvo la calma. En Valdebebas nunca se dudó de su talento ni de su peso estructural en el equipo.

Con contrato vigente hasta 2027, el Real Madrid no tenía urgencias inmediatas, pero sí la necesidad de enviar un mensaje de estabilidad. El futuro del brasileño empezó a ser descrito como “en el aire”, alimentando rumores de interés de otros grandes clubes y movimientos en el mercado de fichajes.

Vinícius rompe el silencio y lanza un mensaje claro

Ahora, el propio jugador ha decidido hablar. Según informa ESPN FC, Vinícius Júnior ha expresado por primera vez de forma pública su deseo de seguir en el Real Madrid más allá de 2027, despejando buena parte de las dudas que rodeaban su futuro.

“Quiero quedarme aquí durante mucho tiempo. Hay mucho de qué hablar sobre la renovación de mi contrato porque me queda otro año. Estamos tranquilos al respecto”, afirmó el brasileño. Un mensaje sereno, alejado de la tensión, que transmite confianza y madurez.

Vinícius fue más allá al referirse a la relación con el presidente: “Confío en Florentino Pérez y él confía en mí. Tenemos una buena relación”. Una declaración que no es casual. El vínculo con Florentino Pérez siempre ha sido uno de los pilares de su continuidad, y el jugador lo sabe. Estas palabras confirman algo que en el club se intuía: la intención de Vinícius nunca ha sido salir, sino llegar a un acuerdo justo que refleje su importancia deportiva y su crecimiento como referente del equipo.

✍️ Vinícius Júnior has reiterated jhis desire to stay at Real Madrid after 2027, when his contract expires.



🗣️ Viní: "I want to stay here for a long time. There's a lot of talk about my contract renewal because I have another year left. We're relaxed about it. I trust Florentino… pic.twitter.com/p9uSOIgp3L — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 21, 2026

El Madrid, la confianza recuperada y el siguiente paso

En lo deportivo, Vinícius empieza a dejar atrás su etapa más gris. Su confianza está regresando, sus actuaciones vuelven a marcar diferencias y su rol como líder ofensivo se refuerza jornada tras jornada en LaLiga y en la Champions League. Ese crecimiento llega en el momento justo, cuando las conversaciones contractuales deberán retomarse con mayor profundidad.

Desde el Real Madrid se mantiene una postura clara: Vinícius es intocable. El club quiere convertirlo en uno de los emblemas del presente y del futuro, junto a las grandes figuras del proyecto. Pero, como suele ocurrir en este tipo de negociaciones, todavía habrá que ajustar cifras, duración y condiciones.

El mensaje ya está lanzado. Vinícius quiere seguir, el Madrid quiere que siga y ambas partes se muestran tranquilas. Falta lo más importante: ponerse de acuerdo. Si eso ocurre, el brasileño seguirá escribiendo su historia en el Santiago Bernabéu durante muchos años más.