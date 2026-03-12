Álvaro Arbeloa se lamenta: nuevos problemas para el Real Madrid

El Real Madrid firmó una gran noche en el Santiago Bernabéu al imponerse con claridad al Manchester City en la Champions League. Sin embargo, la victoria dejó también una preocupación importante para el equipo de Álvaro Arbeloa.

Una noche brillante del Real Madrid ante el Manchester City

El Real Madrid vivió una de esas noches que la afición difícilmente olvida. En el Santiago Bernabéu, el conjunto blanco sorprendió al Manchester City con una contundente victoria por 3-0 en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League.

El gran protagonista del encuentro fue Fede Valverde. El centrocampista uruguayo firmó una actuación espectacular y marcó un hat-trick que dejó sin respuesta al equipo de Pep Guardiola. Su energía en el centro del campo, su llegada al área y su capacidad para decidir en momentos clave marcaron la diferencia en el partido.

El Manchester City, uno de los equipos más temidos del fútbol europeo, se vio superado por la intensidad del Real Madrid. El equipo blanco mostró un gran nivel colectivo y logró controlar el ritmo del partido en varias fases del encuentro.

Una actuación para la 𝙝𝙞𝙨𝙩𝙤𝙧𝙞𝙖.



Fede Valverde lleva 3 goles en la primera parte frente al Manchester City. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/uidJ6zM9MR — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) March 11, 2026

Con este resultado, el conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa da un paso importante en la eliminatoria de Champions League. La ventaja de tres goles permite afrontar el partido de vuelta con mayor tranquilidad, aunque en el Real Madrid saben que todavía queda mucho trabajo por delante. A pesar de la euforia por el resultado, la noche también dejó una noticia que preocupa dentro del club.

Ferland Mendy vuelve a generar preocupación

El lado menos positivo de la victoria del Real Madrid llegó con la situación de Ferland Mendy. El lateral francés fue titular en el partido y completó una primera parte muy sólida, mostrando seguridad defensiva y aportando equilibrio al equipo. Sin embargo, durante el encuentro el jugador empezó a notar molestias musculares. Ante esta situación, el cuerpo técnico decidió no arriesgar y el futbolista no volvió al campo en la segunda mitad.

La decisión de Álvaro Arbeloa buscaba evitar un problema mayor. Mendy ha tenido varias dificultades físicas en los últimos tiempos y el club intenta gestionar su estado físico con precaución.

Tras el partido, el entrenador del Real Madrid explicó la situación del jugador con cierta preocupación. “Está tocado, sí. No tiene buena pinta. Le agradezco el esfuerzo. Corríamos un riesgo poniéndole dos partidos seguidos tras tanto tiempo parado. Asumí el riesgo y se lo agradezco”, comentó Arbeloa.

🚨 Lesión Ferland Mendy



El lateral izquierdo del Real Madrid tuvo que ser sustituido en el descanso por molestias probablemente en la zona de los isquiotibiales.



Según Álvaro Arbeloa “La lesión no tiene buena pinta. Sabíamos el riesgo después de tanto tiempo parado”. pic.twitter.com/lqHEvEEx6S — Ángel Villanueva (@angelphysio) March 11, 2026

Las palabras del técnico reflejan la realidad de la situación. El jugador intentó ayudar al equipo en un partido importante, pero las molestias han vuelto a aparecer.

Arbeloa pierde otra pieza para los próximos partidos

La situación de Ferland Mendy genera un nuevo problema para el Real Madrid en un momento clave de la temporada. El equipo blanco debe gestionar el calendario entre La Liga y la Champions League, y cada baja puede afectar al rendimiento del grupo.

Todo indica que el lateral francés no podrá estar disponible para el próximo partido ante el Elche. El cuerpo técnico prefiere no forzar al jugador y evitar que la molestia muscular se convierta en una lesión más grave. Para Álvaro Arbeloa, este tipo de contratiempos obligan a buscar alternativas dentro de la plantilla. El técnico deberá reorganizar su defensa y dar oportunidades a otros futbolistas mientras Mendy continúa recuperándose.

El problema es que las lesiones han sido una constante para el lateral en los últimos años. Aunque cuando está en forma es un jugador importante para el equipo, su continuidad se ha visto condicionada por distintos problemas físicos.

Aun así, el Real Madrid confía en poder gestionar la situación y mantener el buen nivel mostrado ante el Manchester City. El equipo ha demostrado que tiene recursos para competir en los momentos importantes. Mientras tanto, el estado físico de Ferland Mendy se convierte en uno de los temas a seguir en el entorno del club blanco.