Álvaro Carreras, muy blando en defensa, el vestuario tiene dudas para el Clásico

Álvaro Carreras fue uno de los fichajes más ilusionantes del Real Madrid durante el pasado mercado de verano. El club blanco necesitaba a un lateral izquierdo de calidad y apareció el canterano, con un muy buen papel en el Benfica. Y en este inicio de temporada no ha decepcionado, teniendo un gran rendimiento en el terreno de juego, pero ha sufrido un bajón considerable.

El defensa ya no está siendo tan contundente como en los primeros partidos del curso y, de hecho, ha sido muy blando en algunos aspectos, por lo que el vestuario está empezando a tener dudas muy serias de cara al Clásico de Liga del próximo domingo contra el FC Barcelona. Y ahí, ha entrado el miedo y la preocupación por lo que pueda hacer el eterno rival en el campo.

Álvaro Carreras ha tenido un bajón de rendimiento con el Clásico a la vuelta de la esquina

El principal problema será Lamine Yamal, ya que Carreras será el encargado de defenderlo en la banda. A pesar de que la campaña pasada lo frenó bien en los partidos que enfrentó el Barça contra el Benfica, dejando claro que lo podía parar, especialmente en el uno contra uno, la realidad es que el bajón de rendimiento que ha pegado el canterano podría convertirse en un problema.

Algunas voces dentro del vestuario creen que si el jugador no espabila y se pone a defender como de antaño, el Barça les podría volver a meter una goleada como las de la temporada pasada, algo que tanto los futbolistas como el cuerpo técnico quieren evitar, ya que esperan que este Clásico sea el punto de partida para demostrar que pueden competir contra el conjunto azulgrana.

En el vestuario hay dudas con él y creen que necesita espabilar

Aun así, la defensa será uno de los aspectos más fundamentales para evitar recibir tantos goles contra el eterno rival como el curso anterior, por lo que Carreras será uno de los que tenga que mejorar considerablemente su nivel para que Lamine Yamal no le pase por encima y la banda izquierda del Madrid sea una auténtica autopista para la estrella azulgrana.