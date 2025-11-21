Álvaro Carreras y Fran García han sido los primeros en saber que está fuera del Real Madrid

El Real Madrid tiene un serio problema en el lateral izquierdo. A pesar de que el fichaje de Álvaro Carreras ha sido muy positivo y el canterano ya es el líder de la banda, la realidad es que el overbooking que hay en esta posición preocupa. Por eso, tanto él como Fran García, otro de los laterales izquierdos, han sido los primeros en saber que un jugador está fuera del Madrid.

Se trata de Ferland Mendy, quien es, precisamente, el tercer lateral izquierdo de la plantilla. El francés no cuenta en absoluto para Xabi Alonso y el tolosarra ya lo habría descartado para jugar en esa demarcación, teniendo en cuenta que tiene por delante a los dos canteranos, por lo que es inviable que pueda tener minutos. De hecho, aún no ha debutado esta temporada con la camiseta blanca.

Álvaro Carreras y Fran García saben que Ferland Mendy no podrá continuar en el Madrid

Aunque ha sido más por las lesiones, que lo han tenido apartado de los terrenos de juego varios meses, la realidad es que el estilo de juego que tiene Mendy no liga con lo que está buscando el entrenador con un lateral izquierdo. Carreras y García son más ofensivos, que es el tipo de jugador que quiere el técnico, mientras que el francés tiene un perfil más defensivo, alejado del ataque.

Esto provocó que Alonso intentara probar también a Mendy de central para darle un sitio en el equipo, pero tampoco funcionó y, además, la intención que tendría el Madrid sería la de reforzarse con 1 o 2 defensas para el centro de la zaga, lo que volvería a dejar sin hueco al lateral. Por eso, su futuro en el conjunto blanco es muy negro y lo más probable es que se marche.

Aun así, está por ver si algún equipo estará interesado en él. Teniendo contrato hasta 2028, de momento no tiene ni mercado ni ofertas para dejar el Madrid, algo que preocupa en los despachos de Valdebebas, ya que su salario tampoco es bajo.