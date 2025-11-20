El fichaje número 1 de Xabi Alonso le cuesta 13,5 millones a Florentino Pérez

A pesar de que la temporada actual solo lleva unos cuantos meses, el Real Madrid ya se encuentra planificando la plantilla de la próxima campaña con el objetivo de reforzar las posiciones más débiles que tiene el equipo y que se ha demostrado en este curso. Por eso, Xabi Alonso ya le habría pedido un primer fichaje a Florentino Pérez que costará 13,5 millones de euros.

Se trata del retorno de Chema Andrés, el jugador que actualmente está en el Stuttgart. El pivote se ha convertido en una de las grandes sensaciones de la Bundesliga después de que abandonara el Santiago Bernabéu el pasado verano para poner rumbo a Alemania, y como ha hecho el Madrid con sus jugadores jóvenes, se guardó una opción de recompra de cara a los próximos años.

Xabi Alonso ya ha pedido su primer fichaje de la próxima temporada: Chema Andrés

Después de haber visto su nivel en los primeros meses de la temporada, Alonso ya ha dado el visto bueno a su vuelta, ya que quiere incorporar en 2026 a un pivote que pueda competir con Aurelien Tchouameni en el centro del campo. El nombre que más convence es el de Chema Andrés, que con tan solo 20 años, está completando una campaña muy brillante en el Stuttgart.

Además, se cree que esta opción de recompra de 13,5 millones de euros es una cantidad asequible y acorde al nivel que está demostrando el madrileño en la Bundesliga, por lo que Florentino Pérez también habría sido convencido de que el retorno de un canterano como él es una oportunidad de mercado que el Madrid no puede y no debe dejar escapar de cara al próximo curso.

El centrocampista podría volver al Madrid el año que viene

El conjunto blanco considera que Chema Andrés encaja en el perfil que está buscando el Madrid para reforzar la medular, ya que conoce la casa, domina su posición y tiene el físico y el criterio suficientes para volver al Santiago Bernabéu, además de una gran proyección que lo podría colocar como uno de los líderes del centro del campo del equipo madrileño en los próximos años.