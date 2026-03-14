Arbeloa ya lo tiene claro: la lista de jugadores que no quiere en el Real Madrid

El Real Madrid ya empieza a planificar la próxima temporada. Con el curso entrando en su tramo final, el club blanco analiza cambios importantes en la plantilla.

El Real Madrid prepara una renovación en su plantilla

En el Real Madrid ya se empieza a pensar en el futuro. La temporada aún no ha terminado, pero en los despachos del club blanco ya se trabaja en la planificación de la próxima campaña. Como suele ocurrir cada verano, el mercado de fichajes traerá movimientos tanto en forma de incorporaciones como de salidas.

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa ha tenido que convivir durante gran parte de la temporada con numerosos problemas físicos en la plantilla. Las lesiones han obligado al técnico a realizar ajustes constantes en el once titular y, en muchos casos, a mirar hacia la cantera.

Varios futbolistas del filial han tenido la oportunidad de demostrar su talento en el primer equipo. Y en muchos casos han respondido con un rendimiento más que positivo. Esto ha llevado al cuerpo técnico a replantearse el papel de algunos jugadores de la plantilla actual.

Arbeloa quiere un equipo competitivo, con futbolistas que encajen en su idea de juego y que puedan mantener el nivel de exigencia que siempre se espera en el Real Madrid. Por eso, según distintas informaciones, el entrenador ya habría trasladado a la dirección deportiva una lista de jugadores que no entran en sus planes para la próxima temporada.

Los nombres que podrían salir del Real Madrid

Entre los futbolistas que aparecen en esta posible lista destacan varios nombres conocidos dentro de la plantilla del Real Madrid. Se trata de jugadores que, por diferentes motivos, no han terminado de consolidarse dentro del proyecto actual.

Uno de los nombres que más sorprende es el de Rodrygo. El atacante brasileño ha sido un jugador importante en distintos momentos, pero su irregularidad en el rendimiento podría abrir la puerta a un cambio de rumbo en su carrera.

Otro de los jugadores mencionados es Brahim Díaz. El mediapunta español ha mostrado destellos de calidad en varios partidos, pero la competencia dentro del ataque del Real Madrid es enorme y eso ha limitado su protagonismo en el equipo.

🚨Álvaro Arbeloa has reportedly submitted a list to the club’s board with players he is willing to let go at the end of the season.

Players he could allow to leave:



• Rodrygo

• Brahim Díaz

• Ferland Mendy

• Dani Ceballos…….show more pic.twitter.com/FDwghXZUJw — (Fan) UTDLad (@TheUniteddLad) March 13, 2026

En defensa, la situación de Ferland Mendy también genera dudas. El lateral francés ha sufrido varios problemas físicos en los últimos años y su continuidad dentro del club ha sido objeto de debate en más de una ocasión. Por último, Dani Ceballos también aparece entre los nombres que podrían abandonar el equipo. El centrocampista ha tenido momentos importantes en el Real Madrid, pero su papel dentro del equipo no ha sido siempre constante.

Un verano que puede traer cambios importantes

En el Real Madrid saben que cada temporada exige decisiones difíciles. El club blanco tiene como objetivo mantenerse en lo más alto del fútbol europeo, y para lograrlo es necesario renovar constantemente la plantilla.

Si finalmente Álvaro Arbeloa continúa al frente del equipo, algunos de estos jugadores podrían tener muy pocas oportunidades la próxima temporada. Por eso, el club podría optar por facilitar su salida en el próximo mercado de fichajes.

La idea del Real Madrid sería dar paso a nuevas incorporaciones y también seguir apostando por jóvenes talentos del filial que han demostrado estar preparados para competir al máximo nivel. Mientras tanto, la temporada sigue en marcha y todos los jugadores saben que cada partido puede ser una oportunidad para cambiar su situación dentro del equipo.