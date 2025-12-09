Arda Güler no lo quiere a su lado, cree que el Real Madrid es peor con él en el campo

Arda Güler se ha consagrado esta temporada como uno de los jugadores más importantes del Real Madrid. El turco ha dado un paso adelante con la llegada de Xabi Alonso al banquillo, pero en las últimas semanas, también ha pegado un bajón de rendimiento considerable, algo que el centrocampista lo justifica con la presencia de otra estrella del conjunto blanco en el campo.

Se trata de Jude Bellingham, otro futbolista transcendental en el Madrid, a pesar de que no está bien visto por algunos jugadores. En especial, por Güler, ya que no lo quiere a su lado y cree que con él en el terreno de juego el equipo juega peor, sintiéndose incómodo teniendo que compartir el césped, como se ha visto desde que el inglés volvió de su operación en el hombro del pasado verano.

Arda Güler no se siente cómodo jugando al lado de Jude Bellingham

La realidad es que desde el retorno de Bellingham a la disciplina blanca, Güler ha dado un bajón de nivel, siendo prácticamente incompatibles en el campo, por lo que no pueden jugar juntos. En el penúltimo partido de Liga en San Mamés ante el Athletic Club, el británico fue titular y el turco suplente, y ahí, el Madrid jugó uno de los mejores partidos del curso hasta ahora.

Aun así, una vez se han vuelto a juntar, han aparecido de nuevo las carencias de esta dupla que, a pesar de contar con dos jugadores de gran calidad, parece que son totalmente incompatibles en el terreno de juego. Aunque Xabi Alonso haya dicho por activa y por pasiva que sí que pueden llegar a ser compatibles, la realidad es que los resultados están demostrando que no.

El turco ha dado un bajón de rendimiento con la presencia del inglés

Y ahí, Güler cree que ha hecho más méritos que Bellingham, al menos esta temporada, para poder ser titular en el Madrid, pero parece muy improbable que Alonso llegue a sentar a toda una estrella como el inglés, a pesar de que su rendimiento no esté siendo nada bueno y le estén lloviendo críticas por el nivel que está demostrando sobre el césped.