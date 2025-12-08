Los jugadores del Real Madrid ya no le hacen caso a Xabi Alonso

La situación de Xabi Alonso en el Real Madrid es más complicada que nunca. La derrota dolorosa ante el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu ha hecho explotar todo y, a día de hoy, su continuidad pende de un hilo. Además del mal juego y de los resultados, el hecho de que gran parte del vestuario esté en contra del entrenador está provocando que se esté rompiendo todo definitivamente.

Los jugadores del conjunto blanco ya no le hacen caso al tolosarra desde hace muchos partidos, haciendo oídos sordos a sus indicaciones. Las decisiones que ha ido tomando el técnico en los últimos meses no han gustado nada a varios futbolistas y, en especial, a pesos pesados e importantes del vestuario, como Vinicius, Jude Bellingham o Fede Valverde, que están hartos del vasco.

A pesar de que hay algunos que sí que están a favor de Alonso, y que son principalmente los que más minutos están teniendo bajo sus órdenes, la realidad es que la otra parte no está nada a favor del entrenador y quieren su destitución lo antes posible. De hecho, desde dentro del club creen que estos jugadores le están haciendo la cama al técnico para que se vaya en los próximos días.

Alonso ha sido incapaz de controlar los egos dentro del vestuario, especialmente de las estrellas más importantes de la plantilla, lo que ha provocado esta ruptura. Mientras los futbolistas no estén al servicio y a la idea del entrenador, será muy complicado que la situación pueda fluir, algo con lo que Florentino Pérez ya se ha dado cuenta en las últimas semanas con los últimos partidos.

Por lo tanto, el tolosarra está viviendo una situación límite y el próximo encuentro podría ser su último a cargo del Madrid si el conjunto blanco pierde ante el Manchester City de Pep Guardiola. El Santiago Bernabéu y la UEFA Champions League dictarán sentencia sobre la continuidad de Alonso en el banquillo de la entidad madrileña tan solo unos meses después de haber llegado.