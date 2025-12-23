Aumenta la presión en el vestuario del Real Madrid para dejar a Vinicius sin el brazalete de capitán

Vinicius es uno de los cuatro capitanes que tiene el Real Madrid esta temporada. El brasileño fue escogido el pasado verano tras la marcha de algunos jugadores importantes, teniendo en cuenta que es una de las estrellas del equipo y uno de los pesos pesados del vestuario. Sin embargo, y tras unos meses, algunos integrantes de la plantilla ya están haciendo presión para removerle el brazalete.

La realidad es que algunos futbolistas del Madrid no están nada contentos con la actitud del extremo, ya que está siendo muy tóxico, tanto hacia el club como hacia el entrenador y sus propios compañeros. Por eso, dentro del vestuario creen que no se merece bajo ningún concepto seguir siendo capitán, aunque sea el cuarto, y están pidiendo un cambio inmediato de cara a los próximos partidos.

El vestuario del Madrid quiere dejar a Vinicius sin el brazalete de capitán

Parece complicado que el club o el cuerpo técnico llegue a esta medida, ya que significaría ponerle más aceite al fuego de una relación muy polémica con el jugador. Aun así, es evidente que el hecho de que Vinicius lleve el brazalete evidencia una falta de liderazgo en el vestuario del Madrid, teniendo en cuenta su actitud tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Además, ahora que la afición también ha dicho la suya, ya que el Santiago Bernabéu pitó al brasileño, la situación se ha descontrolado aún más, lo que también provocó la acción de Vinicius en sus redes sociales, cambiando su foto de perfil cuando tenía una con la camiseta blanca y subiendo una publicación con tres puntos suspensivos, algo muy enigmático en él.

La actitud tóxica del brasileño no está gustando nada

La continuidad de Vinicius en el conjunto madrileño es una incógnita y todos los caminos están yendo hacia una salida. El hecho de que aún no haya renovado su contrato y que esté metido en muchas polémicas, tanto dentro del vestuario con el entrenador como con la propia afición, hace que su futuro en el Madrid sea más negro que blanco. En los próximos meses se acabará de saber si el brasileño sigue o no.