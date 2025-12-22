Xabi Alonso, ahora sí, se venga de Vinicius y dos veces

Vinicius fue sustituido con una sonora pitada del Santiago Bernabéu en la segunda parte en el partido entre el Real Madrid y el Sevilla, que acabó con victoria de los madrileños. Los aficionados silbaron al brasileño por el pésimo rendimiento que tuvo sobre el terreno de juego, una vez más, y después del encuentro, el jugador se quitó todo lo relacionado con el club en las redes sociales.

En cierto modo, Xabi Alonso ha podido vengarse hasta en dos ocasiones de lo que le ha pasado al extremo. Tras lo acontecido en el Clásico, donde Vinicius se quejó airadamente cuando fue cambiado y, después, con el posterior comunicado en el que ni siquiera nombró al técnico con sus disculpas, el tolosarra ha podido devolvérsela a la estrella por todo lo que ha sufrido por su culpa.

Xabi Alonso se ha vengado definitivamente de Vinicius en rueda de prensa

Ante el Sevilla, el entrenador prefirió sustituir al brasileño antes que a Kylian Mbappé, que buscaba su récord, o incluso a Rodrygo Goes, que ha mejorado mucho en los últimos partidos y ha recuperado la confianza del técnico. En cambio, Vinicius sigue siendo el objetivo de los cambios de Alonso y, además, en la posterior rueda de prensa, el vasco se vengó definitivamente de él.

Preguntado hasta en dos ocasiones de los pitos del Santiago Bernabéu hacia su estrella, Alonso fue claro, no queriendo defender públicamente a su jugador, y aseguró, en la primera de las preguntas, que "el público es soberano" y que puede hacer lo que quiera, mientras que en la segunda continuó la argumentación con un tema que nada tenía que ver con lo sucedido con el carioca.

El tolosarra no defendió públicamente a su jugador tras los pitos

La relación entre entrenador y futbolista es prácticamente inexistente, a pesar de que en los últimos días haya mejorado un poco de cara al público con gestos y abrazos. La realidad es que Vinicius no traga a Alonso y está esperando su destitución, pero mientras los blancos sigan ganando, el tolosarra seguirá siendo el técnico que dirija al Madrid desde el banquillo.