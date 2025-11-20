Bellingham tiene dos jugadores en contra en el vestuario del Real Madrid

Jude Bellingham es uno de los jugadores más importantes del Real Madrid y uno de los pesos pesados dentro del vestuario. La presencia del inglés es fundamental para los éxitos del equipo, y, sin embargo, hay dos futbolistas que están en su contra en el equipo por distintos motivos: uno porque quiere jugar más, mientras que el otro no está a gusto compartiendo el campo con él.

Se trata de Franco Mastantuono y Arda Güler, dos jugadores jóvenes que han irrumpido esta temporada. El argentino llegó el pasado verano y se convirtió, de manera sorprendente, en alguien indispensable en las alineaciones de Xabi Alonso, ya que le dio la titularidad nada más llegar, a pesar de que aún no se había adaptado y había otros futbolistas que se lo merecían más.

Mastantuono y Güler están en contra de Bellingham por su presencia en el campo

Por la parte del turco, la llegada de Alonso le permitió demostrar verdaderamente su calidad y se ha consagrado como uno de los más importantes en el centro del campo, ya que el tolosarra le dio galones en la medular. Aun así, ambos no están nada contentos con la presencia de Bellingham y así lo habrían dejado entrever dentro del vestuario a otros jugadores que tampoco están cómodos.

El hecho de que el inglés volviera de su operación en el hombro provocó que Mastantuono perdiera un poco la titularidad, algo que no gustó nada al extremo, que quería seguir jugando. Además, Güler no se siente a gusto con él y cree que el Madrid pierde más si ambos comparten el terreno de juego, ya que son incompatibles sobre el césped tras lo visto en estos primeros meses de temporada.

El rendimiento del inglés en esta temporada está siendo muy cuestionable

La realidad es que el rendimiento de Bellingham no ha acabado de convencer en este curso, teniendo en cuenta que el centrocampista ha hecho un partido bueno y, después, varios de malos, lo que ha provocado que se esté cuestionando de verdad su presencia en el campo, a pesar de que es uno de los mejores jugadores del mundo en su posición.