La relación con Xabi Alonso se ensucia hasta el punto de querer salir aunque es de lo mejor del Real Madrid

Xabi Alonso no cuenta con varios jugadores de la plantilla del Real Madrid y lo está dejando claro, ya que no están teniendo minutos en estos primeros meses de la temporada. Con uno de ellos, la relación entre entrenador y futbolista se ha ensuciado tanto hasta el punto de querer salir del conjunto blanco lo antes posible, a pesar de que es de lo mejor que tiene el equipo.

Se trata de Andriy Lunin, el suplente de Thibaut Courtois en la portería. El ucraniano aún no ha podido debutar este curso con la camiseta blanca, ya que el belga lo ha jugado todo bajo palos. Sin embargo, el guardameta se siente traicionado por Alonso, ya que le prometió en la pretemporada que tendría algunos minutos para él para que Courtois pudiera rotar y descansar.

Aun así, la situación que le había prometido el técnico no se ha cumplido y, de momento, Lunin no ha podido defender la portería del Madrid. Además, solo disputó media hora en un amistoso de pretemporada, algo que también molestó al ucraniano, ya que cree que ha demostrado que tiene la capacidad para poder competir en escenarios de máxima exigencia después de los últimos años.

La realidad es que, a día de hoy, Courtois es el amo y señor de la portería del Madrid, por lo que Lunin no tiene ninguna posibilidad para quitarle el sitio. El conjunto madrileño está muy contento con el ucraniano y ya se le ha comunicado que sería el heredero del belga, pero lo más probable es que todavía le queden un par de años como portero de la entidad madrileña.

Por eso, Lunin no quiere esperar tanto tiempo y, finalmente, habría decidido abandonar el Madrid tras la pésima relación que tiene con Alonso y por el simple hecho de que no pueda ganarle la posición a Courtois, ya que el belga es uno de los mejores porteros del mundo y no tiene nada que hacer.