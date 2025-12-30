Brahim Díaz le dice las cosas claras a Florentino Pérez: no hay vuelta atrás

La situación de Brahim Díaz en el Real Madrid ha dejado de ser una simple cuestión de minutos. Se ha convertido en un asunto emocional, de confianza y de proyecto. El futbolista siente que ha llegado a un punto de inflexión en su carrera y ha decidido expresarlo sin rodeos al presidente, Florentino Pérez. Ya no hay margen para medias tintas.

Un rol que no refleja su rendimiento

Brahim no atraviesa su mejor momento anímico en Valdebebas. Cada vez que entra al campo deja detalles de calidad, desequilibrio y personalidad, pero su protagonismo es cada vez menor. La comparación con la temporada pasada es inevitable. Con Carlo Ancelotti, no era titular fijo, pero sí una pieza recurrente, un jugador capaz de cambiar partidos desde el banquillo y de sumar minutos con continuidad.

Con Xabi Alonso la realidad es otra. Sus apariciones son escasas, muchas veces tardías y, en ocasiones, con los encuentros ya resueltos. Esa falta de continuidad pesa. Brahim siente que no compite en igualdad de condiciones con otros atacantes y que su crecimiento se ha visto frenado por un contexto que no le permite mostrar todo su potencial. La frustración no nace del ego, sino de la sensación de estar desaprovechando una etapa clave de su carrera.

🚨 Brahim Díaz for Morocco:



17 games, 10 goals, 2 assists.



WOW! 🤯 pic.twitter.com/gNwdT6fc3a — Madrid Xtra (@MadridXtra) December 30, 2025

La Copa África como espejo y ultimátum

Mientras su papel en el Madrid se diluye, con Marruecos todo cambia. En la Copa África, Brahim es protagonista, líder y decisivo. Marca, asiste y asume responsabilidades. Se siente importante. Esa diferencia de sensaciones ha sido determinante. Para él, confirma que el problema no es su nivel, sino el rol que se le asigna en su club.

Por eso ha tomado una decisión firme. Aunque tiene contrato hasta 2027 y una renovación pendiente, ha paralizado cualquier conversación. Su mensaje es claro: sin un cambio real en su situación deportiva, no habrá firma. No es una cuestión económica, sino de ambición y coherencia profesional.

En el club son conscientes del escenario. Saben que un Brahim con confianza es un activo valioso, pero también que la competencia es feroz. Aun así, el jugador ya ha movido ficha. Ha hablado claro. Y cuando un futbolista llega a ese punto, rara vez hay marcha atrás. El balón, ahora, está en el tejado del Real Madrid.