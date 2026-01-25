Brilla fuera del Real Madrid y Florentino se arrepiente de su salida: es un genio

El Real Madrid, el mercado de fichajes y la gestión del talento joven vuelven a estar en el centro del debate. Endrick explota lejos del Bernabéu y su rendimiento reabre una herida en la planificación blanca.

Una salida marcada por la decepción

La salida de Endrick del Real Madrid no fue sencilla. El joven delantero se marchó disgustado y decepcionado, consciente de que su situación en el club no iba a cambiar a corto plazo. Sin minutos, sin continuidad y sin la sensación de contar realmente para el proyecto, el brasileño decidió buscar una oportunidad lejos del Bernabéu.

Ni Xabi Alonso, en el banquillo, ni Florentino Pérez, desde los despachos, terminaron de confiar en él. El mensaje fue claro: había otros nombres por delante, otras prioridades y poco margen para la paciencia. En un club donde la exigencia es inmediata, Endrick quedó atrapado entre la etiqueta de promesa y la falta de oportunidades reales.

La solución fue una cesión. El destino, el Olympique de Lyon, un club histórico que apuesta por el talento joven y ofrece un contexto competitivo sin la presión extrema de Madrid.

Explosión total en Lyon

La respuesta de Endrick ha sido tan contundente como inesperada. En apenas tres partidos, el delantero suma cuatro goles, y en el último encuentro firmó un auténtico hat-trick que ha disparado todas las alarmas. Potencia, instinto goleador, movilidad y confianza. Todo aquello que en el Madrid apenas se intuía, ahora se ve con claridad.

En Lyon, Endrick juega liberado. Tiene galones, continuidad y un entrenador que cree en él. Cada balón que toca transmite seguridad y hambre. Cada gol es una reivindicación silenciosa. No hay gestos de revancha, pero sí una evidencia clara: el jugador estaba preparado, solo necesitaba jugar. El fútbol francés, la Ligue 1, se ha convertido en el escaparate perfecto para su talento. Los aficionados lo celebran, la prensa lo destaca y los rivales ya lo señalan como una de las sensaciones del campeonato. Endrick está en estado de gracia.

Endrick acaba de anotar su primer hat trick con el Lyon. 🥶⚽



Increíble que ni Ancelotti ni Xabi le dieran oportunidades en el Madrid. pic.twitter.com/NQrYWRd3My — LaVozGalactica (@Lavozgalactica) January 25, 2026

El Real Madrid observa… y toma nota

Mientras tanto, en el Real Madrid no pierden detalle. El club sigue de cerca su evolución y es consciente de que el rendimiento del brasileño no es casualidad. En los despachos se asume que quizá la gestión no fue la adecuada y que el futbolista necesitaba justo lo que ahora tiene: confianza y minutos.

En el entorno blanco ya se habla de arrepentimiento. Florentino Pérez, siempre atento al talento diferencial, sabe que Endrick es un perfil especial. Un futbolista distinto, con condiciones para marcar época. “Es un genio”, deslizan desde dentro, reconociendo que su explosión en Lyon no hace más que confirmar los informes que lo señalaban como un talento único.

La idea del Real Madrid es clara: esperar. La cesión no es un adiós, sino una etapa de formación acelerada. Si Endrick mantiene este nivel, el plan pasa por su regreso al club con más madurez, experiencia y peso competitivo.