Preocupación en el Real Madrid: Asencio no está bien y dejará de jugar a partir de febrero

El Real Madrid vuelve a convivir con los problemas físicos. En un momento delicado de la temporada, Raúl Asencio está jugando con molestias importantes y todo apunta a que en febrero tendrá que parar para recuperarse de una lesión que preocupa seriamente al cuerpo técnico.

Una defensa en cuadro y un esfuerzo que pasa factura

Las lesiones en el Real Madrid se han convertido en un problema recurrente esta temporada, especialmente en la línea defensiva. Las bajas acumuladas han obligado al cuerpo técnico a forzar situaciones que, en circunstancias normales, se habrían gestionado de otra manera. En ese contexto aparece la figura de Raúl Asencio, que ha dado un paso al frente cuando más falta hacía.

El central está jugando con una fractura por estrés en la tibia derecha, una lesión delicada que requiere reposo y tratamiento específico. Pese a ello, Asencio ha seguido compitiendo, consciente de la situación límite en la defensa blanca y de la necesidad del equipo tanto en LaLiga como en la Champions League. No es una decisión tomada a la ligera. El jugador lo hace por compromiso, por responsabilidad y por sentirse importante dentro del grupo. Sin embargo, el desgaste empieza a notarse y en el club ya asumen que no podrá seguir mucho más tiempo en estas condiciones sin correr riesgos mayores.

Asencio, pieza clave para Arbeloa

La importancia de Asencio en el esquema actual es evidente. Desde la llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo, el central ha ganado protagonismo y confianza. Su lectura táctica, su contundencia y su capacidad para adaptarse a diferentes registros defensivos lo han convertido en un jugador clave dentro del sistema.

Arbeloa valora especialmente su madurez competitiva y su mentalidad, cualidades poco habituales en un futbolista joven que ha tenido que asumir galones en un contexto de máxima exigencia. Por eso, su posible ausencia a partir de febrero supone un dolor de cabeza para el cuerpo técnico. La previsión es clara: Asencio necesita parar. El plan pasa por que, llegado febrero, el jugador deje de competir durante varias semanas para recuperarse correctamente y evitar una lesión más grave que pueda comprometer el resto de la temporada… o incluso su futuro inmediato.

Un parón necesario pensando en el largo plazo

En Valdebebas hay consenso: forzar más la situación sería un error. La fractura por estrés no es una molestia cualquiera y requiere una gestión cuidadosa. El Real Madrid ya ha sufrido en el pasado las consecuencias de no respetar los tiempos de recuperación, y no quiere repetir errores.

El objetivo es claro: que Asencio llegue plenamente recuperado al tramo decisivo del curso. Aunque su baja temporal supondrá un contratiempo, el club entiende que cuidar al futbolista ahora es la mejor inversión posible.

Mientras tanto, Arbeloa deberá buscar alternativas en una defensa que sigue marcada por la falta de efectivos. El reto será mantener la competitividad sin uno de los jugadores que mejor rendimiento estaba ofreciendo. Asencio ha demostrado compromiso y carácter. Ahora le toca escuchar a su cuerpo. En el Real Madrid hay preocupación, sí, pero también la certeza de que parar en febrero es el paso correcto para que el central vuelva más fuerte.