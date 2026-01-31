Caos en el vestuario del Real Madrid: los egos salen a la luz y Bellingham está implicado

El Real Madrid atraviesa uno de sus momentos más delicados de la temporada. Los malos resultados, la falta de regularidad y las tensiones internas han puesto el foco en el vestuario, donde los egos empiezan a pesar más que el escudo.

Un vestuario roto y un equipo sin respuestas

Lo que ocurre en el campo suele ser el reflejo de lo que se vive dentro. Y en el Real Madrid, ahora mismo, las señales no son positivas. El equipo no funciona, las ideas no fluyen y la sensación de desconexión es evidente tanto en los partidos como en la actitud de algunos futbolistas.

Ya no se habla únicamente de planteamientos tácticos o de decisiones desde el banquillo. Dentro del club se empieza a asumir que el problema va más allá del entrenador. La falta de actitud, el bajo rendimiento individual, la indisciplina puntual y ciertos comportamientos poco comprometidos han encendido todas las alarmas.

Hay futbolistas que no están dando el nivel esperado y otros que parecen jugar más para sí mismos que para el colectivo. El vestuario, lejos de remar en una sola dirección, muestra grietas cada vez más visibles. La presión, el ruido externo y las expectativas mal gestionadas han generado un clima enrarecido que se traslada directamente al césped.

Egos, bandos y el nombre de Jude Bellingham

En ese contexto, los egos han salido a la luz. Según fuentes cercanas al club, dentro del vestuario existe un debate constante entre los jugadores de mayor peso sobre cómo reconducir la temporada. El problema es que no todos comparten la misma visión ni están dispuestos a ceder protagonismo.

Uno de los nombres que aparece en el centro de la conversación es el de Jude Bellingham. El inglés, una de las grandes estrellas del equipo, no atraviesa su mejor momento. Su lenguaje corporal, su frustración en algunos partidos y su liderazgo cuestionado han generado comentarios internos.

🚨In the Real Madrid dressing room, there is still a lot of debate among the “big” names about how they can still make this season a success. The dressing room remains divided between the egos and the Alonso camp.



It looks like it’s going to be a dramatic season for Real, with… pic.twitter.com/bMK07xj0UT — TheScreenshotLad (@thescreenlad) January 30, 2026

No se trata de señalar a un único culpable, pero sí de reconocer que el peso de las figuras importantes condiciona el equilibrio del grupo. En el vestuario se habla incluso de una división clara: por un lado, los jugadores con galones que priorizan su estatus; por otro, el llamado bando de Alonso, alineado con la idea de reconstrucción, disciplina y control del grupo que propone Xabi Alonso, figura cada vez más presente en las conversaciones internas sobre el futuro del club.

Esta fractura interna dificulta cualquier intento de reacción. Sin una jerarquía clara y sin un compromiso colectivo firme, el Real Madrid se diluye partido tras partido.

Una temporada que apunta al desastre

El peor escenario empieza a tomar forma en el horizonte. Dentro del club ya se contempla seriamente la posibilidad de cerrar la temporada sin títulos, algo que sería un golpe durísimo para una institución acostumbrada a competir hasta el final. De confirmarse, sería el segundo año consecutivo sin levantar trofeos, una situación prácticamente inédita en la historia reciente del Madrid.

La preocupación no es solo deportiva. También es institucional. La imagen del equipo, el desgaste del vestuario y la gestión de las estrellas condicionarán el próximo proyecto. Si no hay un cambio inmediato de actitud, las consecuencias pueden ser profundas. El Real Madrid se enfrenta a una encrucijada: o los jugadores asumen responsabilidades y rebajan egos, o el caos interno seguirá creciendo. Y cuando eso ocurre en un club de este tamaño, las grietas no tardan en convertirse en rupturas.