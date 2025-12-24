Cerrado el primer fichaje del Real Madrid: llega gratis y Xabi Alonso ya sonríe

El Real Madrid empieza a moverse con decisión de cara al próximo curso y lo hace siguiendo una hoja de ruta muy clara: oportunidades de mercado, talento contrastado y cero coste de traspaso. En ese contexto, el nombre de Rúben Neves ha irrumpido con fuerza. Desde Arabia Saudí aseguran que el centrocampista portugués ya tiene decidido su futuro y que su destino apunta directamente a Valdebebas.

La información ha ganado peso tras las declaraciones de Sami Al-Jaber, una voz muy influyente en el fútbol árabe, que no ha dudado en anticipar el desenlace. Según su versión, Neves no renovará con el Al Hilal y saldrá libre el próximo verano, con el Real Madrid como prioridad absoluta para volver a la élite europea.

El adiós a Arabia y una oportunidad perfecta para el Madrid

La etapa de Rúben Neves en Arabia estaría llegando a su fin. A pesar de ser una pieza clave en Al Hilal, el futbolista siente que aún está a tiempo de competir al máximo nivel en Europa. Con solo 28 años, considera que su ciclo en una liga menos exigente no debe alargarse más. El club saudí es consciente de esta postura y asume que retenerlo será imposible, incluso aunque eso implique perderlo sin ingreso alguno.

LA LEYENDA ÁRABE, AL JABER, ASEGURA QUE RÚBEN NEVES SE MARCHARÁ GRATIS AL REAL MADRID



"Me temo que Neves se mudará del Al Hilal al Real Madrid gratis"



"La Premier League también está detrás. Los contratos que le ofrecen son por tres años, hasta que cumpla 31"



🎙️MBC pic.twitter.com/RhmxmZLqB8 — Post United (@postunited) December 23, 2025

En el Real Madrid observan la situación con atención y optimismo. La posibilidad de incorporar a un centrocampista de primer nivel, con experiencia internacional y liderazgo, sin pagar traspaso encaja a la perfección con la política reciente del club. Neves representa equilibrio, orden táctico y madurez competitiva, justo lo que se busca para reforzar una medular en plena evolución.

Un perfil ideal para Xabi Alonso y para LaLiga

La llegada de Xabi Alonso al banquillo blanco ha reforzado la idea de fichar centrocampistas con inteligencia posicional y buen trato de balón. Rúben Neves cumple todos los requisitos. Es un mediocentro de contención, pero con criterio, personalidad y una notable capacidad para organizar el juego desde atrás.

Además, su famoso golpeo desde media distancia añade un recurso diferencial en partidos cerrados. En LaLiga, su adaptación se da prácticamente por segura gracias a su lectura del juego y su experiencia en contextos de alta presión, tanto en Inglaterra como a nivel internacional.

Aunque la Premier League también ha tanteado su fichaje con propuestas atractivas, el componente deportivo pesa más. Neves quiere títulos grandes, noches de Champions y protagonismo real. Si nada se tuerce, el Real Madrid cerrará así su primer fichaje del verano: silencioso, estratégico y muy del gusto de Xabi Alonso. Un movimiento inteligente que explica, perfectamente, por qué en Valdebebas ya empiezan a sonreír.