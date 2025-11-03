Courtois mueve los hilos, no es el único que cree que alinearlo contra el Liverpool es un error

Thibaut Courtois es uno de los jugadores más importantes del Real Madrid y uno de los pesos pesados del vestuario. Por eso, el portero estaría moviendo los hilos respecto al once titular del conjunto blanco de cara al partido contra el Liverpool, correspondiente a la cuarta jornada de la UEFA Champions League, ya que no querría ver a un compañero suyo en la alineación.

Se trata de Trent Alexander-Arnold, uno de los laterales derechos de la plantilla. Aunque el inglés ya está recuperado de su lesión y, de hecho, es el único jugador disponible para la posición, teniendo en cuenta que Dani Carvajal se lesionó de gravedad de nuevo, la realidad es que podría volver a quedarse en el banquillo, ya que no tiene un ritmo de competición adecuado para jugar en Anfield.

Courtois cree que sería un error poner a Alexander-Arnold de titular en Anfield

A pesar de que el futbolista podría volver a jugar en la que fue su casa durante toda su carrera, antes de que decidiese fichar por el Madrid el pasado verano, Xabi Alonso podría continuar dejándolo en el banquillo, como ha hecho en los dos últimos partidos desde su retorno, y seguir apostando por Fede Valverde, aunque al uruguayo no le guste jugar en el carril derecho.

Esta decisión del tolosarra habría sido apoyada por Courtois y varios integrantes dentro del vestuario, ya que el Madrid ve el partido contra el Liverpool como muy sensible y a Alexander-Arnold le falta rodaje, por lo que sería un error muy grande que volviera a ser titular en un campo como Anfield después de haber estado poco menos de dos meses sin jugar un enfrentamiento.

El lateral inglés no está al 100% y le falta rodaje

Por lo tanto, Alonso decidirá en las próximas horas quién será el encargado de liderar la banda derecha, pero si no hay un cambio drástico de última hora, el elegido por parte del técnico será Valverde, por lo que Alexander-Arnold tendrá que esperar en el banquillo su oportunidad para volver a jugar en el estadio donde se ha pasado toda su carrera.