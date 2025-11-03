Xabi Alonso, ante la decisión más difícil, es de lo mejor, pero medita que no juegue contra el Liverpool

El Real Madrid visita este martes al Liverpool en la cuarta jornada de la UEFA Champions League. A pesar de que el conjunto inglés no está en su mejor momento, Anfield siempre es un campo complicado, por lo que Xabi Alonso intentará sacar a su mejor once sobre el terreno de juego. Y eso podría comportar que uno de los mejores jugadores de la plantilla no esté sobre el césped.

Se trata de Trent Alexander-Arnold, uno de los laterales derechos del Madrid. El inglés tendrá la oportunidad de volver a su antigua casa después de pasarse toda la vida allí y que decidiera fichar por el club blanco el pasado verano. Sin embargo, es posible que vuelva desde el banquillo, teniendo en cuenta que el tolosarra está meditando que sea suplente de cara al duelo de Champions.

Xabi Alonso podría volver a dejar a Trent Alexander-Arnold en el banquillo contra el Liverpool

Aunque el defensa ya está recuperado de la lesión en el bíceps femoral que lo tuvo apartado de los terrenos de juego unas semanas, la realidad es que aún no está al 100% y en ritmo de competición. De hecho, desde su vuelta, no ha jugado ni un solo minuto, pasando por delante de él Dani Carvajal, que se volvió a lesionar, o incluso Fede Valverde, que sigue ocupando la posición en la banda.

Lo más normal es que el uruguayo vuelva a ser el elegido por parte de Alonso para ocupar el carril derecho, como ya fue en el último partido de Liga ante el Valencia. Además, Alexander-Arnold sigue en el punto de mira en el aspecto deportivo por su rendimiento en los primeros meses de la temporada, y que su retorno se produzca ante su exequipo no acaba de convencer.

El lateral inglés aún no ha jugado desde que volvió de su lesión

Podría entrar en la segunda parte dependiendo de cómo estuviese yendo el partido, ya que así, el futbolista también podría tener su momento de gloria con una ovación en Anfield. Sin embargo, la realidad es que aún no está al 100% y el técnico no querrá arriesgarse en un campo tan complicado y en un encuentro clave para la clasificación de la máxima competición continental.