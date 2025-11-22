Courtois no quiere renovar con el Real Madrid

Thibaut Courtois ha puesto en jaque al Real Madrid: no quiere renovar por el momento y está dispuesto a ver otras opciones, incluyendo las propuestas multimillonarias que le llegan desde Arabia Saudí. El portero belga, de 32 años, tiene contrato con el club blanco hasta 2026, pero su futuro está en el aire.

La relación entre Courtois y la directiva madridista se tensó la pasada temporada. El guardameta buscó un aumento salarial que, según fuentes cercanas, no fue aceptado por la cúpula madridista, que argumentó que no quedaba dentro de las condiciones presupuestarias. Esa negativa dejó huella en el vestuario y en la convivencia entre jugador y club. Courtois ha decidido tomarse su tiempo para valorar las ofertas y no precipitarse en una renovación que no satisfaga sus exigencias.

Arabia, destino al que se puede ir; y el recambio, una pregunta clave

Entre las propuestas que se barajan para Courtois destaca el interés de clubes saudíes, dispuestos a ofrecer un contrato muy atractivo de cara a los últimos años de su carrera. No se han filtrado cifras exactas, pero se estima que el belga podría recibir un salario muy superior al que percibe actualmente en el Real Madrid, lo que convierte esa opción en una vía muy tentadora para él si decide dejar Europa.

En caso de marcha del belga, el Madrid tendría que buscar un sucesor de garantías en la portería. Uno de los nombres que podría surgir es el de Gavin Bazunu, joven portero con proyección, aunque aun sin experiencia en el nivel más alto. Otra posibilidad es que el club recurra a un guardameta libre en mercado veraniego o apuesta por un fichaje más experimentado, aunque coste y rendimiento serán claves para elegir una alternativa que dé seguridad bajo palos.

El problema del posible sustituto de Courtois

En el Bernabéu son conscientes de la encrucijada. Perder a Courtois no sería fácil, no solo por su calidad bajo palos, sino también por su experiencia en momentos decisivos. Por eso, aunque el club espera que el portero acabe renovando, no descarta trabajar activamente en un recambio sólido para blindar la portería de cara al futuro más inmediato.