Courtois, y no es el único, no entiende a Xabi Alonso, entrena como el mejor en el Real Madrid, y no juega

Thibaut Courtois es uno de los mejores porteros del mundo y una pieza fundamental dentro del vestuario del Real Madrid. El belga es uno de los capitanes del equipo y uno de los pesos pesados, por lo que se preocupa por sus compañeros. Y ahí, el guardameta no entiende a Xabi Alonso, teniendo en cuenta que un jugador que está entrenando muy bien no está teniendo minutos.

Se trata de Gonzalo García, uno de los delanteros que tiene el tolosarra a su disposición. Aun así, y a pesar de que el canterano fue de los mejores en el Mundial de Clubes que se disputó en Estados Unidos el pasado verano, convirtiéndose en el máximo goleador, la realidad es que no está teniendo oportunidades en el terreno de juego en estos primeros meses de la temporada.

Courtois no entiende que Xabi Alonso no le dé más minutos a Gonzalo

Es cierto que delante tiene a Kylian Mbappé, que es su principal competencia, ya que el francés está jugando en punta, pero esto no quita que el ariete no esté teniendo minutos en algunos encuentros en los que el marcador ya está decidido o se necesita artillería delante para marcar algún gol. Ha sido suplente en los últimos tres enfrentamientos y no ha podido saltar al campo.

Antes de ello, sí que tuvo minutos en los tres anteriores, pero residuales: cinco, tres y tan solo uno en estos duelos, dejando claro que su presencia sobre el césped fue testimonial. Y ahí, hay algunos jugadores de la plantilla, como Courtois y otros de importantes, que no entienden los motivos de Alonso para no darle oportunidades a Gonzalo, ya que el canterano se las merece.

El delantero no está teniendo oportunidades en estos primeros meses

El internacional con España le ha ganado la partida a Endrick, que está totalmente fuera del Madrid. Aun así, y a pesar de que sea el segundo delantero centro del equipo, no está teniendo minutos, algo que está preocupando al club y al mismo futbolista. Con la sub-21, el canterano lo está jugando todo y está viendo portería, algo que le gustaría hacer también en el Santiago Bernabéu.