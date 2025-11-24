Courtois se queja de que el Real Madrid, por momentos, juega con diez

Thibaut Courtois es uno de los mejores porteros del mundo y, por ende, una pieza fundamental en el Real Madrid. Por eso, el belga se está quejando últimamente de que el conjunto blanco, por momentos, juega con diez cuando un jugador del equipo está sobre el terreno de juego, perjudicando los intereses del equipo madrileño, ya que no tiene el nivel suficiente para estar ahí.

Se trata de Fran García, uno de los tres laterales izquierdos que tiene el Madrid en su plantilla. El canterano volvió a la titularidad en el partido contra el Elche del pasado domingo en un experimento de Xabi Alonso, ya que realizó una defensa de cinco, y a pesar de que también estaba Álvaro Carreras, fue el primero quien se colocó en la banda, más como carrilero.

Courtois se ha quejado de que el Madrid juega con 10 si está Fran García

Aun así, y aunque tuvo menos responsabilidad en defensa, se volvió a demostrar que su rendimiento no está acorde a la exigencia que pide el Madrid a día de hoy. Fue sustituido a las primeras de cambio para regresar al clásico sistema que siempre ha usado el conjunto blanco, dejando claro que es un simple jugador de rotación y que está lejos de lo que se busca en el campo.

Fran García no está teniendo muchas oportunidades esta temporada bajo las órdenes de Alonso, teniendo en cuenta que Carreras está siendo el jugador escogido en prácticamente todos los partidos para liderar la banda izquierda, lo que provoca que el de Bolaños de Calatrava tenga que estar continuamente sentado en el banquillo esperando su ocasión de salir al césped.

El lateral izquierdo no está teniendo el rendimiento deseado en el campo

Después de este experimento que no le salió muy bien al tolosarra, parece bastante improbable que se repita, por lo que el Madrid volverá a una línea de cuatro en la zaga y, ahí, Fran García tendrá muy pocas opciones de ser titular en el lateral izquierdo teniendo a un Carreras sano delante, a pesar de que el fichaje del pasado verano no esté teniendo un gran rendimiento en los últimos partidos.