Florentino Pérez, en caliente, pone a varios del Real Madrid en la puerta de salida, y ojo con Xabi Alonso

El Real Madrid solo pudo sacar un punto en su visita al campo del Elche en el partido correspondiente a la decimotercera jornada de Liga. El club blanco volvió a jugar un mal partido y, por eso, Florentino Pérez, en caliente, habría puesto a varios del conjunto madrileño en la puerta de salida, harto de su rendimiento, y también habría puesto el foco en un Xabi Alonso más cuestionado que nunca.

El máximo mandatario blanco se está empezando a cansar de la ineptitud de algunos futbolistas y de que el entrenador no haga nada para corregirlo. Por ejemplo, jugadores como Dani Ceballos o Rodrygo Goes, que fueron titulares en el encuentro de ayer, dejaron claro que, a día de hoy, no pueden salir de inicio en el Madrid, ya que su nivel fue pésimo durante el tiempo que estuvieron en el campo.

Florentino Pérez, harto de algunos jugadores y de Xabi Alonso

Al centrocampista se le exige un mayor protagonismo en la medular, teniendo en cuenta que fue uno de los escogidos por parte de Alonso para tomar las riendas del choque y mandar al equipo. Aun así, fue todo lo contrario, ya que perdió muchos balones, algunos de ellos clave que podrían haber acabado en gol del Elche en el peor de los casos, algo que no se puede repetir.

Con Rodrygo, la situación aún es peor. El tolosarra le dio una nueva oportunidad que volvió a desaprovechar, ya que no es titular indiscutible y parece que, después de este partido, seguirá sin serlo. Estuvo muy desconectado y no creó apenas peligro en el área rival, siguiendo con su ineficacia de cara a portería, donde ya lleva más de ocho meses sin marcar un gol con el Madrid.

El Madrid no juega a nada y el tolosarra está señalado

Por otra parte, el punto de mira también está puesto en Xabi Alonso. El técnico no está dando con la tecla para que el equipo juegue un buen fútbol y, además, tiene a gran parte del vestuario en contra, por lo que la situación se está volviendo cada vez más insostenible. A partir de ahí, Florentino Pérez podría tomar alguna decisión drástica en los próximos días si no se mejora.