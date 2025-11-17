Dani Carvajal, como capitán, ha sido el primero en saber que se va del Real Madrid

Dani Carvajal es uno de los jugadores más imprescindibles en el Real Madrid, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Su presencia en el campo y en el vestuario es fundamental para los intereses del conjunto blanco, y a partir de ahí, el madrileño, como capitán, se habría enterado de que un futbolista de la plantilla tiene las maletas hechas para abandonar el club dentro de poco.

Se trata de Dani Ceballos, uno de los centrocampistas que tiene en nómina el Madrid. El andaluz no ha acabado de convencer a Xabi Alonso y lo más probable es que se acabe marchando del combinado madrileño el próximo verano, aunque tampoco se podría descartar una salida durante el mercado de invierno si el jugador se lo acaba pidiendo al entrenador y a la dirección deportiva.

El mediocentro estuvo a punto de marcharse del Madrid el pasado verano, teniendo en cuenta que tanto el club blanco como el Olympique de Marsella tenían lista la operación, pero Ceballos decidió pararlo todo a última hora y quedarse en el Santiago Bernabéu. Aun así, entre algunas lesiones y la poca confianza que le da Alonso, el jugador no acaba de estar a gusto.

Por eso, ya se está volviendo a hablar de una posible salida de Ceballos y parece que esta sería la definitiva. Aunque no acaba contrato hasta 2027, el Madrid no quiere que se pueda marchar gratis al cabo de dos años, y también parece improbable que el sevillano siga aguantando su difícil situación en el conjunto blanco de no ser alguien indiscutible en los esquemas del tolosarra.

En teoría, el sueño del futbolista sería el de poder volver al Real Betis, el club de su vida, pero está por ver si los andaluces tendrán el poderío económico para afrontar una operación de este calibre, teniendo en cuenta que los madrileños estaban pidiendo una cantidad considerable el pasado verano para dejar salir al centrocampista en los últimos días de mercado.