Xabi Alonso no tiene buena fama en el vestuario del Real Madrid

Xabi Alonso no está viviendo una situación muy sencilla en el Real Madrid. Después de sus primeros meses en el banquillo del conjunto blanco, la realidad es que el técnico está perdiendo muchos apoyos en gran parte del vestuario y ya no tiene tan buena fama como la que tenía cuando aterrizó como nuevo entrenador del equipo. Ahora, todo es completamente distinto entre los futbolistas y él.

La soberbia que le ha acompañado en estos primeros meses del curso no ha gustado nada a los jugadores del Madrid. Por eso, varios de ellos, como los pesos pesados o las estrellas de la plantilla, le han dejado de obedecer, gran parte porque no entienden lo que quiere plasmar en el terreno de juego con su idea, como se ha visto en los últimos partidos tras sus indicaciones.

Xabi Alonso no acaba de caer bien en gran parte del vestuario del Madrid

Esto se lo han comunicado a Florentino Pérez y el presidente se está empezando a preocupar en exceso, ya que el hecho de que Alonso esté perdiendo el vestuario dificulta, y mucho, su futuro en el Madrid. Algunos piensan que el máximo mandatario blanco y el club dejarán caer al entrenador para poder traer otro, como era la intención de Florentino en su momento el pasado verano.

El presidente no quería a Alonso, ya que tenía otras opciones encima de la mesa, pero la presión de los madridistas obligó a que el tolosarra fuera el seleccionado. Aun así, y a pesar de que había mucha ilusión de cara a los próximos años, se ha visto que, a lo mejor, el vasco no era el más indicado para liderar a todo un Madrid, como ya han dejado claro algunos jugadores.

El entrenador tolosarra está empezando a estar muy señalado en el conjunto blanco

Por lo tanto, esta actitud del entrenador hacia los futbolistas está molestando, y mucho, dentro del vestuario. Además de no entender lo que piden, el comportamiento que tiene, creyéndose todo un Pep Guardiola o Luis Enrique, como han señalado varios jugadores, es algo que no acaba de entrar bien en la plantilla.