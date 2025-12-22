Decisión tomada con Dani Carvajal, adiós muy pronto

En los despachos del Real Madrid se viven meses de reflexión profunda. La planificación deportiva avanza en silencio, pero algunas señales empiezan a ser demasiado evidentes como para ignorarlas. Entre contratos que expiran, lesiones recurrentes y un relevo generacional cada vez más marcado, el nombre de Dani Carvajal aparece ahora en el centro de una decisión que duele… pero que parece inevitable.

Un ciclo que se acerca a su final

La defensa blanca ha sido una de las líneas más castigadas por las lesiones esta temporada. La grave recaída de Éder Militão, los continuos problemas físicos de David Alaba y la incertidumbre contractual de Antonio Rüdiger han obligado al técnico Xabi Alonso a apoyarse en soluciones de emergencia.

En ese contexto, Carvajal ha pasado de ser un pilar indiscutible a una incógnita permanente. Cuando atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera, incluso con rumores que lo situaban entre los mejores del mundo en su posición, una grave lesión de rodilla lo frenó en seco. Desde entonces, las recaídas y la falta de continuidad han marcado su día a día.

🚨 The contract of Real Madrid right-back Dani Carvajal, which expires on June 30, will not be extended.



Xabi Alonso is facing a complete overhaul of their defence in the summer with David Alaba almost certain to leave and Antonio Rüdiger's future up in the air.



(Source: El… pic.twitter.com/KgeMDbbYz6 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 22, 2025

Aunque su regreso está cada vez más cerca, en el club ya no existe la certeza de que pueda volver a rendir con la regularidad de antes. Y en el Real Madrid, el tiempo no espera a nadie, ni siquiera a un capitán.

El relevo ya está en marcha

La llegada de Trent Alexander-Arnold no es casual. Es un mensaje directo. Florentino Pérez busca asegurar el futuro del carril derecho y reducir riesgos. La apuesta por un perfil más joven, con recorrido y proyección internacional, confirma que el club ya trabaja en la era post-Carvajal.

Lo más significativo es el silencio. A día de hoy, Dani Carvajal no ha recibido ninguna oferta formal de renovación. Su contrato se acerca a su recta final y, pese a su deseo de seguir compitiendo al máximo nivel y liderar tanto al Madrid como a Selección Española de cara al Mundial de 2026, las señales no son alentadoras. El lateral no se rinde. A sus 33 años mantiene la ambición intacta y confía en recuperar su mejor versión. Pero el club ya mira más allá. La sensación es clara: su salida no será inmediata, pero sí cada vez más cercana.