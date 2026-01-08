Deja plantado al Barça y apunta al Real Madrid: Xabi Alonso ya sonríe

El Real Madrid, el mercado de fichajes y el nombre de Nico Schlotterbeck vuelven a cruzarse en una operación que amenaza con dejar tocado al FC Barcelona. El central alemán del Borussia Dortmund se ha convertido en una prioridad inesperada.

El Real Madrid se adelanta al Barça por un fichaje estratégico

El Real Madrid está muy cerca de dar un golpe de autoridad en el mercado. El club blanco se ha posicionado con fuerza para hacerse con Nico Schlotterbeck, un central de garantías que el FC Barcelona llevaba tiempo siguiendo como una gran apuesta de futuro. La operación, según informaciones procedentes de Alemania, podría cerrarse en torno a los 50 millones de euros.

El defensa del Borussia Dortmund encaja en el perfil que buscan ambos gigantes del fútbol español: juventud, experiencia en la élite europea y capacidad para liderar la defensa durante años. El Barça lo veía como una oportunidad estratégica para reforzar una zaga necesitada de solidez, pero el Real Madrid ha irrumpido con fuerza y amenaza con dejar a su eterno rival sin uno de sus objetivos prioritarios.

Según el diario alemán Bild, el interés del Real Madrid es firme y la operación es factible incluso en este mercado de enero. El Dortmund, consciente de que Schlotterbeck termina contrato dentro de año y medio, prefiere una venta ahora antes que arriesgarse a perderlo más adelante sin retorno económico. Este contexto ha acelerado los movimientos y ha colocado al club blanco en una posición ventajosa.

Xabi Alonso y una defensa que necesita refuerzos

La posible llegada de Schlotterbeck no es casual. El Real Madrid sigue planificando el presente y el futuro de su defensa, una línea castigada por las lesiones y por la necesidad de renovación progresiva. En este escenario aparece la figura de Xabi Alonso, que ya trabaja junto al club en la construcción del próximo proyecto deportivo.

El técnico español valora especialmente el perfil del central alemán: contundente en el juego aéreo, fiable en el uno contra uno y con buena salida de balón, una cualidad clave para el fútbol moderno y para competir al máximo nivel en LaLiga y la Champions League. Su llegada permitiría al Real Madrid ganar profundidad en la rotación y preparar el relevo generacional en una posición estratégica.

🚨 BREAKING: A Nico Schlotterbeck move to Real Madrid is now MORE likely!



BVB want over €50M. @BILD pic.twitter.com/5AiqG6tKx1 — Madrid Zone (@theMadridZone) January 8, 2026

Desde el punto de vista deportivo, el fichaje también supone una maniobra inteligente frente al Barça. Arrebatarle un jugador que encajaba perfectamente en su planificación refuerza al Madrid y debilita a un rival directo, tanto en el plano competitivo como en el simbólico. En los despachos blancos se interpreta como una oportunidad de mercado que no se puede dejar pasar.

El Dortmund, el precio y una decisión inminente

El Borussia Dortmund no es ajeno al interés creciente. El club alemán sabe que Schlotterbeck es uno de sus activos más valiosos y que su situación contractual obliga a tomar decisiones. Con 50 millones de euros sobre la mesa, la venta permitiría reinvertir y evitar un escenario de incertidumbre futura.

Por su parte, el jugador ve con buenos ojos un salto a un club del calibre del Real Madrid. La posibilidad de competir por títulos, ganar visibilidad internacional y dar un paso definitivo en su carrera pesa en la balanza. Mientras tanto, el Barça observa cómo una operación que parecía bien encaminada se le escapa entre los dedos. Si no hay un giro inesperado, el Real Madrid está cerca de cerrar una operación que puede marcar el mercado y reforzar su defensa a corto y largo plazo. Schlotterbeck, el central que ilusionaba al Barça, apunta al Bernabéu. Y en Valdebebas, Xabi Alonso ya empieza a sonreír.