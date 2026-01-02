El Arsenal prepara 80 millones por el jugador del Real Madrid: Xabi Alonso toma la palabra

Las especulaciones en torno al futuro de Arda Güler no dejan de crecer y, esta vez, lo hacen con cifras que llaman poderosamente la atención. Desde Inglaterra aseguran que el Arsenal FC está dispuesto a ir muy en serio a por el talento del Real Madrid, hasta el punto de preparar una propuesta que rondaría los 80 millones de euros. Una cantidad que, por sí sola, ya coloca al internacional turco en el centro del mercado europeo, según apunta Fichajes.net.

En el norte de Londres ven a Güler como una pieza capaz de elevar el nivel creativo del equipo. Su calidad técnica, visión de juego y capacidad para desequilibrar en espacios reducidos encajan con la idea de un Arsenal que busca dar el salto definitivo en la élite. No se trata solo de una apuesta de futuro, sino de una inversión pensada para impactar de inmediato en el último tercio del campo.

Para facilitar la operación, el club inglés estudia fórmulas imaginativas. Una cesión con obligación de compra es una de las vías que se manejan, convencidos de que una estructura financiera flexible, unida a una cifra global tan alta, podría abrir una grieta en la postura del Madrid. Además, Mikel Arteta es un declarado admirador del jugador y cree que encajaría a la perfección en su sistema basado en posesión, ritmo y asociaciones constantes.

🚨 Arsenal are monitoring a potential opening to sign Real Madrid midfielder Arda Güler, with the belief that a loan-to-buy structure could make a deal possible for the Turkey international.



However, Xabi Alonso is keen to keep Güler at the Bernabéu and sees him as part of his… pic.twitter.com/PzcRRO1fBj — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 1, 2026

Xabi Alonso marca territorio en el Bernabéu

Sin embargo, en Madrid el discurso es muy distinto. Xabi Alonso no tiene intención de abrir la puerta a una salida. El técnico confía plenamente en Arda Güler y lo considera una pieza clave de su proyecto a medio y largo plazo. Para Xabi, el crecimiento del turco forma parte del proceso natural del equipo y no una oportunidad de mercado.

El Real Madrid, además, juega con una ventaja fundamental: no tiene urgencias económicas. Güler está ligado al club hasta 2029, un contrato que otorga tranquilidad y control absoluto sobre su futuro. Internamente se le ve como uno de los pilares de la próxima generación blanca, un futbolista llamado a marcar una época cuando termine de asentarse.

Por eso, aunque la cifra que se maneja desde Inglaterra es llamativa, en el Bernabéu saben que desprenderse de un talento así requiere algo más que dinero. La postura es clara: el Arsenal puede insistir, pero Xabi Alonso ya ha tomado la palabra. Y, por ahora, Arda Güler sigue siendo intocable.