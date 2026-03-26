Del PSG al Real Madrid: Mbappé da luz verde a un fichaje clave

El Real Madrid trabaja en reforzar su plantilla de cara al próximo mercado de fichajes. Con Mbappé como líder, el club blanco mira al PSG para cerrar una incorporación estratégica.

El Real Madrid busca reforzar su proyecto… y mira a París

El Real Madrid ya planifica el futuro con una idea clara: seguir construyendo un equipo competitivo que domine tanto en LaLiga como en la Champions League. La dirección deportiva trabaja en varios frentes, pero hay una posición que genera especial atención: el lateral derecho.

En este contexto, el club ha vuelto a fijarse en el PSG, un escenario que hace no tanto parecía imposible. Sin embargo, las relaciones entre ambas entidades han mejorado notablemente en los últimos meses, lo que abre nuevas posibilidades en el mercado de fichajes. Además, dentro del vestuario blanco hay un factor clave: Kylian Mbappé. El delantero francés, convertido en uno de los grandes referentes del equipo, tiene un peso importante en el proyecto deportivo. Su conocimiento del entorno parisino y su influencia pueden jugar un papel relevante en este tipo de operaciones.

El objetivo del Madrid es claro: incorporar a un jugador contrastado, con experiencia internacional y que encaje en el estilo del equipo. Y ahí aparece un nombre que cumple todos los requisitos.

🚨💣 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: “𝗡𝗢 𝗠𝗢𝗥𝗘 𝗠𝗔𝗗𝗥𝗜𝗗 𝗗𝗢𝗖𝗧𝗢𝗥𝗦” – 𝗠𝗕𝗔𝗣𝗣𝗘 𝗗𝗥𝗔𝗪𝗦 𝗟𝗜𝗡𝗘 😤⚪️



Kylian Mbappé has personally called Florentino Pérez to request NOT to be treated by Real Madrid’s medical staff anymore.



Big tension behind the scenes at Madrid 👀💣 pic.twitter.com/0FiD54HasJ — The Football Lab (@football_lab07) March 26, 2026

Un deseo que viene de lejos: volver a casa

El jugador en cuestión no es otro que Achraf Hakimi, actual futbolista del Paris Saint-Germain. Formado en la cantera del Real Madrid, el lateral marroquí siempre ha mantenido un vínculo especial con el club blanco.

Su salida en su día no rompió esa relación emocional. Al contrario, con el paso del tiempo y su crecimiento como uno de los mejores laterales del mundo, la idea de regresar ha ido cobrando fuerza. El propio jugador vería con muy buenos ojos volver a vestir la camiseta del Madrid. Achraf Hakimi considera que este podría ser el momento ideal para dar ese paso y regresar a LaLiga, una competición que conoce perfectamente.

En el club blanco, su perfil gusta mucho. Su velocidad, su capacidad ofensiva y su experiencia en competiciones como la Champions League lo convierten en una opción muy atractiva para reforzar la defensa. Además, su conexión con jugadores del vestuario, incluido Mbappé, añade un punto más de interés a la operación.

Una operación compleja, pero con factores a favor

Pese al interés mutuo, la operación no será sencilla. Achraf Hakimi tiene contrato con el PSG hasta 2029, y el club francés lo considera una pieza clave en su proyecto. Esto obliga al Real Madrid a estudiar bien cada paso antes de iniciar cualquier negociación.

🚨🗣️ Achraf Hakimi's agent Alejandro Camaño on the Real Madrid links:



"There is no possibility whatsoever of him leaving PSG. He is very happy at the club and wants to win the Champions League for the second time."



"He also wants to take the team as far as possible.… pic.twitter.com/ZAwOYpLd2b — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 24, 2026

Sin embargo, hay factores que invitan al optimismo. La mejora en las relaciones entre ambos clubes facilita el diálogo, algo que en el pasado era mucho más complicado. Además, el deseo del jugador podría ser determinante si decide presionar para abrir la puerta a su salida.

En el Madrid son conscientes de que no será un fichaje inmediato, pero sí una opción real a medio plazo. La dirección deportiva no quiere precipitarse, pero tampoco dejar escapar una oportunidad que podría reforzar notablemente la plantilla. Mientras tanto, Mbappé habría dado el visto bueno a esta posible incorporación, entendiendo que se trata de un perfil que puede elevar el nivel competitivo del equipo.

El escenario está abierto. Y aunque aún no hay nada cerrado, el posible movimiento desde el PSG al Real Madrid ya empieza a tomar forma como uno de los grandes temas del próximo mercado.