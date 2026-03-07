El cabreo de Arda Güler con Álvaro Arbeloa: ni se lo esperaba

El Real Madrid consiguió una victoria muy trabajada ante el RC Celta de Vigo en un partido lleno de tensión hasta el último minuto. Un gol de Federico Valverde, tras un rebote en un defensa, dio los tres puntos al equipo blanco y le permitió seguir en la pelea por LaLiga. Sin embargo, más allá del resultado, una de las imágenes que más comentarios generó fue la reacción de Arda Güler tras ser sustituido por decisión de Álvaro Arbeloa.

Un Real Madrid con muchas bajas

El partido contra el Celta de Vigo no se presentaba fácil para el Real Madrid. El equipo llegaba con varias bajas importantes y eso obligó a Álvaro Arbeloa a hacer cambios en el once y dar oportunidad a algunos jugadores jóvenes.

Uno de ellos fue Arda Güler, que salió como titular. El futbolista turco, que llegó al club con muchas expectativas, firmó uno de sus mejores partidos con la camiseta del Real Madrid. Durante gran parte del encuentro se le vio muy activo, participando mucho en el juego, moviendo bien el balón y generando peligro cerca del área rival.

Su visión de juego, capacidad técnica y personalidad sobre el césped llamaron la atención de la afición presente en el estadio. Muchos consideraban que estaba siendo uno de los jugadores más destacados del Real Madrid en ese momento del encuentro. El equipo blanco, sin embargo, seguía buscando el gol que le permitiera asegurar el resultado y mantenerse firme en la lucha por LaLiga.

El cambio que desató la reacción de Güler

Cuando el reloj marcaba el minuto 65 de partido, Arbeloa decidió realizar un cambio que sorprendió a muchos. Arda Güler fue sustituido y en su lugar entró César Palacios.

La decisión del entrenador no fue bien recibida por el joven futbolista. En el momento en que vio su número en el marcador del estadio, su reacción fue inmediata. Güler se llevó las manos a la cabeza y pareció preguntarse incrédulo si realmente era él el jugador que debía abandonar el terreno de juego.

🚨65’ Arda Güler OFF!

César Palacios ON! pic.twitter.com/OtNJf1vR72 — Arda Güler (fan) (@iHQGuler) March 6, 2026

La escena no tardó en llamar la atención de los aficionados y de las cámaras de televisión. El turco, visiblemente sorprendido, abandonó el campo con una sonrisa que muchos interpretaron como un gesto de frustración. El jugador se dirigió directamente al banquillo sin detenerse a saludar ni a intercambiar palabras con sus compañeros en ese momento.

Un gesto que genera debate en el vestuario

La reacción de Arda Güler ha generado polémica. Por un lado, algunos consideran que su enfado refleja la ambición de un jugador joven que quiere demostrar su talento y tener protagonismo en el equipo.

Por otro lado, también hay quienes creen que este tipo de gestos deben manejarse con más calma dentro de un club de la exigencia del Real Madrid, donde las decisiones tácticas forman parte del juego. Lo cierto es que Güler había realizado un buen partido hasta ese momento. Su rendimiento estaba siendo uno de los puntos positivos del equipo en un encuentro complicado.

A pesar de la polémica generada por su reacción, la victoria final del Real Madrid permitió aliviar la tensión. El gol de Federico Valverde en los minutos finales aseguró tres puntos fundamentales para el equipo blanco en su lucha por LaLiga.