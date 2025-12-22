El Real Madrid, ahora sí, encuentra al clon de Toni Kroos

Desde la retirada de Toni Kroos, el Real Madrid lleva años buscando al sustituto del alemán, es decir, un jugador que pueda dirigir al equipo desde el centro del campo con la solvencia con la que lo hacía el ya exfutbolista. Y ahí, después de mucho tiempo, el conjunto blanco habría encontrado su clon y está dispuesto a tirar la casa por la ventana para fichar a un centrocampista 'top'.

Se trata de Vitinha, jugador del PSG y que se ha convertido en uno de los mejores mediocentros del mundo en los últimos meses. Florentino Pérez está como loco para poder fichar al portugués y no es la primera vez que aparece en la lista de objetivos del Madrid, ya que cuando jugaba en el Oporto, en 2023, la dirección deportiva ya manifestó un interés grande por él.

El Madrid quiere fichar al clon de Toni Kroos: Vitinha

En aquel momento, el centro del campo del Madrid no tenía urgencias, ya que contaba con Luka Modric y Toni Kroos. Sin embargo, ahora ya no están y, por eso, el conjunto blanco está buscando alguien parecido al alemán para que pueda liderar al equipo en la medular. Y Vitinha sería el hombre escogido en la cúpula madridista para hacerlo, a pesar de lo complicado que sería su fichaje.



Aun así, y según algunas informaciones, tendría una cláusula de salida de 90 millones de euros, una cifra que el Madrid podría asumir sin problema, y más cuando se trata de uno de los mejores centrocampistas del mundo y que podría darle un giro radical al centro del campo del equipo, dando un salto de calidad en la plantilla y, especialmente, en una posición muy castigada en los últimos años.

El portugués es el escogido para liderar el centro del campo

Por lo tanto, está por ver si el PSG pondrá facilidades a la hora de dejar escapar a una de sus estrellas o tendrá que aceptar el hecho de que Vitinha pueda marcharse a uno de sus clubes enemigos, como es el Madrid. El portugués será quien tenga la última palabra, y si su deseo es poder jugar en el Santiago Bernabéu con la camiseta blanca, la entidad madrileña se lo cumplirá.