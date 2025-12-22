Dos fichajes a cambio de Vinicius es la operación que Florentino Pérez tiene sobre la mesa

La situación de Vinicius en el Real Madrid empieza a ser muy complicada. Además de los problemas que hay con su renovación y con las altas exigencias que ha puesto encima de la mesa para ampliar su vínculo, el rendimiento del brasileño sobre el terreno de juego tampoco está siendo nada bueno, por lo que esto está provocando que el ambiente se haya caldeado aún más.

Por eso, Florentino Pérez ya tendría diseñado un plan para echar a Vinicius el próximo verano y, con el dinero conseguido por su venta, realizar dos fichajes galácticos. El presidente empieza a estar muy harto de toda esta situación con el jugador y no tendrá ningún problema en ponerlo en el mercado, ya que cree que el Madrid podría ser mejor con su salida y la llegada de dos futbolistas 'top'.

Florentino Pérez fichará a dos galácticos aprovechando la venta de Vinicius

Eso sí, el máximo mandatario blanco sabe que solo se le podrá vender el próximo verano, cuando aún le quede un año de contrato. Además, y bajo ningún concepto, el Madrid permitirá que Vinicius se marche gratis, como agente libre, en 2027, por lo que si su renovación no avanza en los próximos meses, algo que se prevé muy complicado, estará en la lista de jugadores transferibles.

A pesar de que solo le quede un año de contrato, Florentino entiende que Vinicius, al ser uno de los mejores jugadores del mundo cuando está al 100%, aún valdrá mucho dinero, por lo que el Madrid seguirá pidiendo una cantidad muy elevada para el traspaso del carioca. Y con ese dinero, el presidente espera poder invertirlo luego en la llegada de dos jugadores muy buenos.

El brasileño aún no ha renovado y el presidente se ha cansado

En un principio, la dirección deportiva buscaría un extremo izquierdo en el mercado para que este pueda sustituir a Vinicius, aunque tampoco se descartan cambios en la delantera. Por otra parte, el dinero ganado también sería destinado a un centrocampista que pueda dirigir al equipo, una de las carencias con las que se ha encontrado el Madrid en los últimos meses.