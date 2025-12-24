El Real Madrid no logra cerrar la renovación y Vinicius ya tiene fecha de salida

La etapa de Vinicius Júnior en el Real Madrid atraviesa uno de sus momentos más delicados desde su llegada al club blanco. Lo que durante años fue una relación de crecimiento mutuo, ilusión y confianza, ahora se ha convertido en un escenario lleno de dudas, silencios incómodos y decisiones aplazadas. El talento del brasileño sigue siendo incuestionable, pero su impacto ya no es el mismo. Y en el Bernabéu eso nunca pasa desapercibido.

Una relación que se enfría dentro y fuera del campo

Vinicius no termina de rendir al máximo nivel que se espera de una estrella consolidada. Su juego aparece a ráfagas, sin la continuidad que exige un club como el Madrid. A ello se suma una relación que no acaba de cuajar con Xabi Alonso, un técnico que exige compromiso táctico, lectura de juego y regularidad. Dos visiones que, por ahora, no terminan de encontrarse.

Desde el club, la intención siempre ha sido clara: querían que Vinicius siguiera siendo uno de los pilares del proyecto. Por eso le presentaron varias propuestas de renovación. Sin embargo, el jugador no dio el sí. Ni por cifras, ni por tiempos, ni por sensaciones. Esa negativa ha dejado su futuro en el aire y ha encendido todas las alarmas en la directiva, consciente de que el contrato del brasileño finaliza en junio de 2027 y que el tiempo ya juega en contra.

🇧🇷 Vinícius Jr. está interesado en fichar por un equipo de la Premier League tras su paso por el Real Madrid.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Manchester City, Liverpool y Chelsea son los destinos posibles para el extremo brasileño.



La Premier League espera y el Madrid marca 2026

Mientras en Madrid se intenta mantener la calma, Vinicius ya empieza a mirar hacia otro horizonte. La Premier League aparece como un destino que le seduce tanto a nivel deportivo como mediático. Clubes como el Manchester City, el Liverpool y el Chelsea siguen de cerca su situación, conscientes de que un jugador de su perfil encaja perfectamente en el ritmo y la exposición del fútbol inglés.

En el Real Madrid ya han tomado una decisión estratégica. Si no hay renovación, el club priorizará una venta en 2026. No quieren llegar al último año de contrato con el riesgo de perder a una de sus mayores figuras a coste cero. La idea es clara: proteger el valor del jugador y cerrar su etapa de forma controlada.

La información, confirmada por TEAMtalk, dibuja un escenario de despedida progresiva. Vinicius aún viste de blanco, pero su futuro empieza a teñirse de inglés. Y en el Madrid, aunque duela, ya se preparan para un adiós que parece cada vez menos evitable.