El Real Madrid pierde la primera opción para sustituir a Vinicius

La continuidad de Vinicius en el Real Madrid es una completa incógnita. Los problemas que existen a día de hoy para renovar su contrato, que acaba en 2027, son muy grandes, lo que está dejando muchas dudas en el club acerca de su futuro. Además, si a esto se le suma su actitud tóxica y su comportamiento infantil a lo largo de la temporada, hace que la situación sea peor.

Por eso, la dirección deportiva ya está trabajando en encontrarle un sustituto en caso de que el brasileño se acabe marchando del Madrid el próximo verano o dentro de dos, aunque lo haría como agente libre. Y ahí, los blancos tienen varios objetivos puestos en el mercado, pero uno de ellos se habría caído por la negativa del jugador en cuestión a llegar al Santiago Bernabéu.

Nico Williams no sustituirá a Vinicius en el Real Madrid

Se trata de Nico Williams, extremo del Athletic Club. El navarro era la principal opción para llegar por Vinicius en caso de que el carioca se marchara del Madrid, ya que la dirección deportiva lo veía un perfil muy parecido y, además, su cláusula de rescisión, de unos 87 millones de euros aproximadamente, sería bastante asequible para las grandes arcas financieras de la entidad madrileña.



Sin embargo, el Madrid ya sabe que el jugador no se moverá de Bilbao si es para ir a otro equipo de LaLiga. El delantero le habría prometido al Athletic que solo se marchará si es a un club extranjero, como alguno de la Premier League, ya que los bilbaínos no quieren encontrárselo en la liga española, algo que Nico habría aceptado. Además, Inglaterra también le llama mucho al futbolista.

Por lo tanto, el conjunto blanco tendrá que ir a por otras opciones en el mercado de fichajes para poder sustituir una hipotética salida de Vinicius si el brasileño acabara marchándose algún día del Madrid. A día de hoy, la opción de su salida parece más evidente que nunca por todos los problemas que ha habido y, por eso, los madrileños ya se están cubriendo las espaldas con un trabajo previo.