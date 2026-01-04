El Real Madrid rechazó a la estrella del Liverpool para apostar por Huijsen

El Real Madrid tomó una decisión estratégica en el mercado que sorprendió a muchos: decir no a una estrella consagrada para apostar por un central de futuro.

El Madrid sondeó a Van Dijk, pero eligió otro camino

El Real Madrid llevaba meses rastreando el mercado en busca de un central de garantías. Las lesiones, la irregularidad defensiva y la necesidad de reforzar la zaga obligaron al club a estudiar perfiles de máximo nivel. Entre ellos apareció un nombre de peso: Virgil van Dijk, referente absoluto del Liverpool FC y uno de los defensas más dominantes del fútbol europeo en la última década.

La opción era real. Van Dijk estaba dispuesto a vestir de blanco. De hecho, rechazó propuestas importantes de otros clubes europeos y también una oferta multimillonaria del Al-Hilal, que le ponía sobre la mesa un contrato fuera de mercado. El neerlandés veía en el Bernabéu el último gran reto de su carrera deportiva.

🚨 Virgil Van Dijk was very eager to sign for Real Madrid this season.



His agents got in touch and waited until the end to receive a response.



Without interest from Madrid, he renewed his contract with Liverpool. Real Madrid preferred to bet on Dean Huijsen.



— @marca pic.twitter.com/ZCDpmgslqc — Madrid Universal (@MadridUniversal) January 4, 2026

Sin embargo, el Real Madrid no dio el paso definitivo. En los despachos se valoró su edad, el coste global de la operación y la política deportiva del club, cada vez más enfocada en fichajes jóvenes, con recorrido y proyección. Ante la negativa blanca, Van Dijk optó finalmente por renovar dos temporadas más con el Liverpool, cerrando así una puerta que parecía abierta.

Huijsen, la apuesta de futuro que convence

Mientras el nombre de Van Dijk ocupaba titulares, el Real Madrid ya tenía tomada otra decisión. El club apostó por Dean Huijsen, central procedente del AFC Bournemouth, como pieza clave para reforzar la defensa. Una elección que generó dudas en parte del entorno, pero que internamente se veía como una inversión estratégica.

Huijsen encajaba en todos los parámetros del club: juventud, margen de crecimiento, personalidad competitiva y una lectura táctica muy avanzada para su edad. Desde su llegada, el impacto ha sido inmediato. El Real Madrid apenas ha encajado diez goles en lo que va de campeonato, un dato que refleja la mejora defensiva y la solidez del bloque.

Bajo la dirección de Xabi Alonso, Huijsen ha asumido responsabilidades con naturalidad, mostrando madurez, dominio aéreo y una salida de balón que se adapta al estilo del equipo. Su rendimiento ha disipado cualquier debate interno sobre la decisión tomada.

Una decisión que refuerza la hoja de ruta blanca

En el Bernabéu no hay arrepentimiento. Rechazar a una estrella mundial como Van Dijk no fue sencillo, pero el club entiende que el presente no puede hipotecar el futuro. Apostar por Huijsen significa construir una defensa sostenible a largo plazo, alineada con la política de fichajes que tan buenos resultados ha dado en los últimos años.

Además del rendimiento inmediato, el Real Madrid valora el potencial de revalorización del jugador y su encaje en LaLiga y en la Champions League, competiciones donde la exigencia es máxima. La apuesta ha reforzado la competitividad del equipo sin romper el equilibrio económico.

El fútbol vive de resultados, y por ahora estos respaldan la decisión. El Madrid buscó experiencia, tuvo la oportunidad de fichar a una estrella, pero eligió creer en el futuro. Y, de momento, la jugada le está saliendo perfecta.