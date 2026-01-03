Malas noticias para el Real Madrid: Huijsen no entrena con el grupo

A solo un día del partido ante el Betis, el Real Madrid vuelve a encender las alarmas en LaLiga tras una sesión de entrenamiento marcada por las ausencias y la creciente incertidumbre en la defensa del equipo blanco.

Un contratiempo más antes del duelo ante el Betis

El Real Madrid afronta un fin de semana complicado. El duelo liguero ante el Real Betis llega en un momento delicado, con el equipo condicionado por múltiples bajas y una defensa que vuelve a quedar en entredicho. A apenas 24 horas del partido, la ausencia de Dean Huijsen en el entrenamiento con el grupo ha generado inquietud en Valdebebas.

El central no se ejercitó junto a sus compañeros en la última sesión previa al encuentro y trabajó de manera individual en el gimnasio. Un detalle que no pasó desapercibido y que ha disparado las dudas sobre su disponibilidad. De momento, el club no ha ofrecido un parte médico oficial ni ha aclarado los motivos exactos de su ausencia, por lo que será Xabi Alonso quien arroje luz sobre la situación en la rueda de prensa previa.

🚨 JUST IN: Dean Huijsen is NOT training right now. @GuillermoRai_ pic.twitter.com/aXprgymHzV — Madrid Zone (@theMadridZone) January 3, 2026

La posible baja de Huijsen supone un nuevo golpe para una línea defensiva que ya llega muy castigada. El técnico vasco ha tenido que convivir durante semanas con un escenario adverso, improvisando soluciones y ajustando piezas para mantener la competitividad del equipo en LaLiga.

Una defensa bajo mínimos y muchas incógnitas

Si finalmente Huijsen no llega a tiempo, el Real Madrid sumaría su sexta baja para el partido frente al Betis. A la duda del joven central se unen las ausencias confirmadas de Dani Carvajal, Kylian Mbappé, Éder Militão y Trent Alexander-Arnold, todos ellos lesionados. Además, Brahim Díaz no está disponible al encontrarse disputando la Copa de África con Marruecos.

La situación ha obligado a Xabi Alonso a recurrir a la cantera. En la sesión de entrenamiento trabajaron a sus órdenes hasta cuatro jóvenes: David Jiménez, Thiago, Mestre y Álvaro, una señal clara de que el cuerpo técnico se prepara para cualquier escenario. La presencia de canteranos no es nueva, pero sí refleja la magnitud de los problemas defensivos que atraviesa el equipo.

El partido ante el Betis no será sencillo. El conjunto verdiblanco llega en buen momento y exigirá máxima concentración a un Madrid que tendrá que reinventarse una vez más. La posible ausencia de Huijsen añade presión a una zaga ya mermada y condiciona los planes tácticos del entrenador.

En el club confían en que la situación no vaya a más, pero la preocupación es evidente. Cada entrenamiento cuenta, cada ausencia pesa. El Real Madrid se juega puntos importantes y lo hará, probablemente, con una defensa en cuadro. La evolución de Huijsen marcará las horas previas al partido y será una de las grandes incógnitas hasta el último momento.